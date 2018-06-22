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22 июн 2018

Volvo XC90 станет беспилотным

Volvo XC90 станет беспилотным
Автор фото: фирма-производитель

Нынешнее поколение кроссовера Volvo XC90 еще даже не пережило рестайлинг, а топ-менеджмент компании поделился некоторыми деталями о модели следующего поколения.

Volvo XC90 получит автономную систему вождения четвертого уровня. Этот уровень подразумевает, что автомобиль может двигаться в полностью беспилотном режиме, но в салоне должен присутствовать водитель, готовый перехватить управление.

По словам вице-президента Volvo Cars по исследованиям и разработкам Хенрика Грина следующее поколение флагманского кроссовера получит систему, основанную на технологии Highway Assist в качестве опции.

В своей работе она не будет использовать протокол V2X (автомобиль-инфраструктура и автомобиль-автомобиль). Все данные она будет получать из «облака», речь идет об очень точном картографическом сервисе. Пользоваться ей можно будет не на всех дорогах.

По неофициальной информации следующее поколение Volvo XC90 может быть представлено в 2021 году, а его производство начнется в 2022-м. Шведы планируют к этому моменту получить разрешение властей США на передвижение автомобиля в автономном режиме по дорогам общего пользования.
 

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При написании новости использовалась информация:
The Car Connection

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