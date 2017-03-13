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13 мар 2017

Volvo отзывает XC90

Volvo отзывает XC90
Автор фото: фирма-производитель

Volvo отзывает 887 кроссоверовXC90 проданных на российском рынке из-за возможной неисправности в системе кондиционирования

Такая информация появилась на портале Росстандарта. Поводом для отзыва стал шланг дренажа системы кондиционирования, ненадежное крепление которого становится причиной попадания влаги в салон и проблемам с кондиционированием. Не своевременное устранение проблемы может стать причиной неисправности электрической проводки кроссовера, о чем сообщат ошибки на приборной панели.

По сообщению Росстандарта, ООО «Вольво Карс» добровольно согласовала с ним отзывную кампанию 887 автомобилей VolvoXC90, проданных в период с 2015 по 2016 год. Официальные дилеры Volvo в ближайшее время известят владельцев подпадающих под кампанию автомобилей, разослав письма или сообщив о неисправности по телефону, а так же бесплатно устранят проблему, ставшую причиной для отзыва.

Параллельно и сами владельцы XC90 могут узнать, подпадает ли их автомобиль под акцию, сопоставив свой VIN с перечнем моделей, попавших под отзыв и самостоятельно записаться на бесплатную проверку крепления дренажной трубке, или ее замену, если такая необходимость все же возникнет.

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При написании новости использовалась информация:
Росстандарт

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