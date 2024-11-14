Volvo XC90 с ДВС не планируют снимать с производства, пока есть спрос

Компания Volvo намерена продолжать производство флагманского кроссовера XC90, несмотря на наличие электрической версии EX90. Как заявляют представители бренда, модель будет оставаться на рынке, пока сохраняется спрос

Согласно официальной информации, Volvo продолжит выпускать обновленные версии XC90, так как этот кроссовер остается одним из самых востребованных в линейке, уступая по продажам только моделям XC60 и XC40. Напомним, что текущее поколение XC90 дебютировало на рынке в 2015 году и с тех пор пережило два рестайлинга.

Недавно вышедший полностью электрический EX90, по мнению руководства марки, не является прямой альтернативой XC90 с ДВС, поскольку их целевые аудитории различаются. К тому же, стоимость электрокара значительно выше.