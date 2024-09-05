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5 сен 2024

Volvo XC90 обновили дизайн и оснащение

Volvo XC90 обновили дизайн и оснащение
Автор фото: фирма-производитель

Компания Volvo представила обновленный флагманский кроссовер XC90. Автомобиль получил ряд доработок в дизайне и оснащении, но технически остался прежним

Узнать рестайлинговую версию можно по иной решетке радиатора с диагональными линиями и новой передней оптике, с более аккуратной светодиодной подписью “молота Тора”. Также преобразились бампера, задние блоки фар и колесные диски диагоналями от 20 до 22 дюймов. Форм-фактор салона остался прежним, но бросается в глаза новая 12,3-дюймовая мультимедийная система, более широкая “приборка” на 11,2 дюйма и иные материалы интерьера. Функционал информационно-развлекательной системы расширили за счет интегрированных сервисов Google. Также здесь появилась беспроводная зарядка для смартфона и улучшенная шумоизоляция.

Силовая установка Volvo XC90 осталась прежней. Стандартная версия получила 2,0-литровый турбомотор мощностью 250 л.с. На версии чуть подороже этот двигатель форсирован до 300 л.с. и агрегатируется 48-вольтовым стартер-генератором. А на флагманской гибридной модификации 2,0-литровый турбомотор мощностью 310 л.с. работает в паре с электромотором на 145 л.с. Заявленный запас хода на электротяге - 72 км (WLTP). Суммарная мощность - 455 л.с. Вне зависимости от комплектации коробка - 8-ступенчатый гидромеханический “автомат”. Привод - полный. 

При написании новости использовалась информация:
Motor1

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