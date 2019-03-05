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5 мар 2019

Искусственные ограничения

Искусственные ограничения

Volvo ограничит максимальную скорость на всех моделях. В компании признают, что скоростной лимит в автомобиле – это не панацея, но считают такой шаг необходимой мерой

C 2020 года на всех автомобилях шведского бренда максимально возможной скоростью станет 180 км/ч. Такая мера войдет в новую стратегию марки Vision 2020, которая призвана, в частности, исключить возможность смертельного исхода или получения серьезной травмы в автомобиле. Представители компании объясняют, что ранее провели исследование, в результате которого были выявлены три основных фактора, негативно влияющих на безопасность дорожного движения. Езда с превышением скорости - один из них.

«Проблема с превышением скорости заключается в том, что после определенного показания спидометра системы безопасности автомобиля и продуманная дорожная инфраструктура уже неспособны предотвратить серьезные травмы и смертельный исход в случае ДТП», - отмечают в Volvo. Помимо ограничения максимальной скорости в своих автомобилях, компания также изучает вопрос совместной работы умного скоростного контроля и технологии геозонирования и их потенциала в сфере автоматического ограничения скорости возле школ и больниц.

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При написании новости использовалась информация:
Авто@mail.ru, ТАСС

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