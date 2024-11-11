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11 ноя 2024

Классическому Volvo 240 переосмыслили дизайн в современной стилистике

Классическому Volvo 240 переосмыслили дизайн в современной стилистике

Независимый дизайнер Джордан Рубинштейн-Тоулер опубликовал в своих социальных сетях изображения Volvo 240 в современной стилистике

Художник сохранил классические квадратные пропорции кузова, но при этом добавил ряд актуальных фирменных элементов. Например, прямоугольные блоки фар включают Т-образный светодиодный рисунок под названием “Молот Тора”, который применяется на современных моделях компании Volvo. Также здесь есть знакомая горизонтальная вставка на месте решетки радиатора и проходящая через фирменный логотип бренда. Другой интересной особенностью 240-й модели в современной интерпретации является ее интерьер. На передней панели дизайнер изобразил единый кластер “приборки” и мультимедийной системы. На центральном тоннеле выступает панель управления климат-контролем и другими системами автомобиля. Интерфейс информационно-развлекательной системы выполнен в пиксельной стилистике. Особое внимание было уделено сиденьям, подголовники которых получили характерные прорези. Подобное решение также можно было заметить у 240-й модели.

По задумке, автомобиль должен быть построен на платформе SPA2 от Geely и приводится в движение электрической силовой установкой. Это роднит такой Volvo 240 с кроссовером EX90. Таким образом, теоретически здесь мог бы быть аккумулятор емкостью 11 кВт*ч и два электродвигателя суммарной мощностью 517 л.с.

При написании новости использовалась информация:
carscoops

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