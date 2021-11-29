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29 ноя 2021

Новый Volvo XC90: подробности

Новый Volvo XC90: подробности
Автор фото: фирма-производитель

Преемник полноразмерного кроссовера Volvo XC90 унаследует внешность концепта Recharge и будет предложен как в варианте с ДВС, так и с чисто электрической силовой установкой

Что в данный момент известно об автомобиле? Достаточно много -  во-первых, мы знаем, что в основе машины будет располагаться модульная платформа SPA, на которой базируется и текущее поколение кроссовера. Разумеется, с «тележкой» будет произведена существенная модернизация, однако, конкретные шаги не раскрываются.  Есть и некоторые данные о моторной гамме преемника – в ней не будет дизельных двигателей!

Если говорить об электрических модификациях, то они будут отличаться между собой лишь емкостью аккумулятора и, соответственно, запасом хода. Интересно, что в топ-версии  автомобиль будет способен проехать более пятисот километров на одном заряде. Отметим также, что компания собирается отказаться от индекса XC90 и придумать для новой машины отдельное название.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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