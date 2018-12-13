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13 дек 2018

Пока одни говорят, другие делают

Пока одни говорят, другие делают

Компания Tesla продолжает отмахиваться твитами своего основателя от всех вопросов, касающихся электрического грузовика. В свою очередь, Volvo никого не кормит обещаниями, а просто делает свой тягач и показывает его публике

Шведы показали тизер своего электрического тягача. Он будет построен на базе ныне существующего тягача VNR, который предлагается с дизельными двигателями. От стандартного автомобиля электрический  будет отличаться некоторыми элементами дизайна.  Можно возразить, что тизерные изображения еще не являются реальным автомобилем. Однако силовую установку будущий тягач получит от уже существующего электрического грузовика.

Речь идет о модели FE Electric, которая была представлена Volvo этой весной. Грузовик был оснащен двумя электромоторами суммарной мощностью в 503 лошадиные силы и 850 Нм крутящего момента. Силовая установка сочеталась с двухступенчатой трансмиссией и блоком батарей емкостью 200-300 киловатт-часов, которые обеспечивали FE Electric запас хода в 200 километров.

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При написании новости использовалась информация:
motor, CarsWeek

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