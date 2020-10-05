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5 окт 2020

Самый маленький кроссовер Volvo построят на платформе Geely

Самый маленький кроссовер Volvo построят на платформе Geely
Автор фото: фирма-производитель

Самый маленький кроссовер Volvo, который построят на новой платформе Sustainable Experience Architecture (SEA), получит название XC20

Компания Volvo планирует построить самый маленький кроссовер в своей модельной линейке. Как сообщает AutoExpress, новинка получит название XC20 и займет место на ступень ниже XC40. Автомобиль укомплектует электрической силовой установкой.

Как рассказал изданию глава Volvo Хакан Самуэль¬ссон, новинку построят на платформе Sustainable Experience Architecture (SEA), которая является разработкой китайской Geely — материнской компании бренда из Швеции. Эта архитектура была продемонстрирована на концепте Lynk&Co Zero, который дебютировал неделей ранее. Платформа создавалась специально для электрических моделей. Что касается архитектуры CMA, которую использует Volvo, то она оказалась не подходящей для разработки таких компактных автомобилей.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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