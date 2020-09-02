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2 сен 2020

У российских Volvo может перегреваться мотор. Объявлен отзыв

У российских Volvo может перегреваться мотор. Объявлен отзыв
Автор фото: фирма-производитель

Шведская марка Volvo объявила об отзыве автомобилей S80, V40 Cross Country, V60 Cross Country, XC60 и XC70, проданных в России с 2014 по 2017 год. У 252 машин обнаружились проблемы с системой охлаждения двигателя

Как сообщает Росстандарт, при заполнении системы антифризом может образоваться воздушная пробка, которая будет мешать жидкости перемещаться по патрубкам. Возникновение пробки может повлечь за собой различные сбои в работе двигателя, а также перегрев отдельных компонентов и их повреждение.

В сервисных центрах Volvo на отозванных автомобилях бесплатно установят дополнительную отводную трубку между радиатором и расширительным бачком. Владельцев проблемных экземпляров оповестят об отзыве по телефону или электронной почте. Записаться в сервис можно и самостоятельно, сверившись со списком VIN-номеров на сайте Росстандарта.

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