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21 фев 2020

В Volvo обновили 90-ю серию

В Volvo обновили 90-ю серию
Автор фото: фирма-производитель

Компания Volvo представила обновленные седан S90 и универсалы V90/V90 Cross Country. Модели получили небольшие изменения экстерьера и новую силовую установку

Седану и универсалам 90-й серии заменили передний бампер, противотуманные фары и спойлер. «Вагонам» V90 и V90 Cross Country вдобавок достались новые светодиодные фонари — отныне у них другой рисунок и динамические указатели поворота. Кроме того, для всех моделей предложена расширенная палитра оттенков кузова и колеса нового дизайна. Аудиосистеме Bowers & Wilkins обновили усилитель, добавили функцию автоматического шумоподавления и новый звуковой профиль.

Гораздо важнее то, что  в линейке появились умеренные гибриды с 48-вольтовым стартер-генератором и системой рекуперации энергии при торможениях. Со слов производителя, они на 15 процентов экономичнее обычных машин. Сроки появления обновленных машин в России пока не разглашаются.

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