Автомобильный портал Motorpage
23 сен 2021

В Volvo отказываются от натуральной кожи в автомобилях

В Volvo отказываются от натуральной кожи в автомобилях

За вторсырьем будущее – так думает уже не один автопроизводитель. Skoda, BMW, Mercedes – теперь в их стане оказалась и Volvo

Шведская марка недавно заявила о своих намерениях по отказу использования кожи в интерьерах своих автомобилей.  В качестве альтернативы будет использоваться специальный материал под названием Nordico.  Фактически, он представляет собой искусственный текстиль, который получают путем переработки пробкового дерева, пластиковых бутылок. Любопытно, но шведский производитель пообещал к 2025 году подготовить несколько других материалов для отделки, которые также будут выполнены из вторсырья.

Отметим, что в интерерах обычных машинах с ДВС по-прежнему будет применяться  натуральная кожа. Материал, к слову, изготовлен на шотландской фабрике Bridge of Weir. К слову, такую же кожу можно найти в салоне спорткаров McLaren и роскошных седанов и кроссоверов Bentley.

При написании новости использовалась информация:
motor

Комментарии к новости

Последние новости

...
Volvo XC40 Recharge (2020)

Volvo привезет в Россию сразу два электрических кроссовера

27 августа 2021
Volvo XC90 (2020)

Автомобили Volvo лишат индексов

26 июля 2021

Volvo готовится к самостоятельности

22 июля 2021
Volvo XC90 2020 салон

Volvo увеличит пробег своих электромобилей до тысячи километров

02 июля 2021
Volvo XC90 2020 вид сзади

Volvo показал концепт нового XC90

30 июня 2021
Volvo XC60 (2022)

Volvo XC60 обновился

11 марта 2021

 Новости Volvo

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Mitsubishi Outlander - успеть всё Автопутешествия
22 сентября 2021

Mitsubishi Outlander
"Успеть всё"
Renault Kaptur - трое в renault kaptur (2020) не считая собаки
Тест драйв
20 сентября 2021

Renault Kaptur
"Трое в Renault Kaptur, не считая собаки (часть1)"
KIA Cerato - kia cerato (2022) скачайте обновления
Тест драйв
17 сентября 2021

KIA Cerato
"Скачайте обновления"
Toyota C-HR, Peugeot 2008 - сравнительный тест. из-за чего toyota c-hr и peugeot 2008 остались вне массового спроса
Сравнительный тест
15 сентября 2021

Toyota C-HR, Peugeot 2008
"Из-за чего Toyota C-HR и Peugeot 2008 остались вне массового спроса"

Написано новостей:

2 9 1 3 7