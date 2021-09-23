В Volvo отказываются от натуральной кожи в автомобилях

За вторсырьем будущее – так думает уже не один автопроизводитель. Skoda, BMW, Mercedes – теперь в их стане оказалась и Volvo

Шведская марка недавно заявила о своих намерениях по отказу использования кожи в интерьерах своих автомобилей. В качестве альтернативы будет использоваться специальный материал под названием Nordico. Фактически, он представляет собой искусственный текстиль, который получают путем переработки пробкового дерева, пластиковых бутылок. Любопытно, но шведский производитель пообещал к 2025 году подготовить несколько других материалов для отделки, которые также будут выполнены из вторсырья.

Отметим, что в интерерах обычных машинах с ДВС по-прежнему будет применяться натуральная кожа. Материал, к слову, изготовлен на шотландской фабрике Bridge of Weir. К слову, такую же кожу можно найти в салоне спорткаров McLaren и роскошных седанов и кроссоверов Bentley.