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10 янв 2022

Выпуск беспилотных Volvo сдерживает только отсутствие нормативной базы

Выпуск беспилотных Volvo сдерживает только отсутствие нормативной базы
Автор фото: фирма-производитель

В рамках выставки потребительской электроники CES-2022 компания Volvo представила систему Ride Pilot

У СМИ нет информации о том, по какому именно уровню классифицируется шведская система. Впрочем, если взять за основу заявление представителей Volvo, что систему начнут устанавливать на автомобили лишь после того, как ее использование будет разрешено законодательством, можно сделать вывод, что перед нами автопилот четвертого уровня, то есть полностью автономный.  Пока что их использование допускается лишь в США и в Австралии. Европа же допускает использование лишь систем третьего уровня. Во всех случаях в машине должен находиться водитель, который должен контролировать дорожную обстановку. Интересно, что в случае ДТП, которое произошло по вине беспилотника, отвечать будет его водитель-оператор.

В разработке системы автономного вождения Volvo помогали программисты из Zenseact и производитель компонентов Luminar. От последнего, в частности, взят лидар, обеспечивающий автопилоту основное «зрение». Всего комплекс использует данные с 25 различных датчиков. Тестирование системы запустят в Калифорнии уже весной этого года.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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