Volvo готовится выпустить электрический минивэн

Шведский автопроизводитель решил расширить свою продуктовую линейку нетипичной моделью – электрическим минивэном

Как сообщают китайские СМИ, основой для новинки послужит вэн Zeekr 009 (марка принадлежит концерну Geely, как и Volvo)- это электромобиль, который оснащен 544-сильной силовой установкой (из двух электромоторов) и емким аккумулятором, который обеспечивает 800-километровый запас хода. Инсайдеры говорят, что у минивэна Volvo будет и одномоторная -менее мощная версия. Разумеется, в плане дизайна Zeekr 009 и новинка от Volvo будут серьезно отличаться друг от друга.

Дебют новинки состоится уже в нынешнем году, таким образом батарейная линейка Volvo для китайского рынка будет состоять из шести моделей.