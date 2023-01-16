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16 янв 2023

Volvo готовится выпустить электрический минивэн

Volvo готовится выпустить электрический минивэн
Автор фото: фирма-производитель

Шведский автопроизводитель решил расширить свою продуктовую линейку нетипичной моделью – электрическим минивэном

Как сообщают китайские СМИ,  основой для новинки послужит вэн Zeekr 009 (марка принадлежит концерну Geely, как и Volvo)- это электромобиль, который оснащен 544-сильной силовой установкой (из двух электромоторов) и емким аккумулятором, который обеспечивает 800-километровый запас хода. Инсайдеры говорят, что у минивэна Volvo будет и одномоторная -менее мощная версия.  Разумеется, в плане дизайна Zeekr 009  и новинка от Volvo будут серьезно отличаться друг от друга.

Дебют новинки состоится уже в нынешнем году, таким образом батарейная линейка Volvo для китайского рынка будет состоять из шести моделей.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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