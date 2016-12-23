Автомобильный портал Motorpage
23 дек 2016

Volvo представила новую систему под названием «Red Key»

Volvo представила новую систему под названием «Red Key»
Автор фото: медиа.вольвокарс.ком

Шведская компания Volvo представила свою новую разработку – систему ограничения скорости под названием «Red Key», которая предназначена для автовладельцев, вынужденных отдавать свой автомобиль в чужие руки.

Одной из самых популярных опций к культовым американским маслкарам Dodge Charger и Challenger Hellcat является ключ-брелок красного цвета, который позволяет снять ограничение мощности двигателя, установленное на отметке в 500 л.с., и почувствовать полную отдачу силового агрегата в 707 л.с..

Шведский автопроизводитель тоже решил выпустить свой «красный ключ», однако, в отличие от американской системы, эффект от европейской совершенно обратный. Так, при активации «красного ключа» в автомобиле происходит сразу несколько изменений: максимальная скорость принудительно ограничивается на отметке в 120 км/ч, система адаптивного круиз-контроля по умолчанию сохраняет максимальное безопасное расстояние до впередиидущего автомобиля, системы слежения за «мертвыми» зонами  и распознавания дорожных знаков включаются и работают до выключения двигателя, а также понижается максимальная громкость аудиосистемы.

В компании отмечают, что эта система специально предназначена для тех клиентов, которые часто передают свой автомобиль в пользование другим водителям – будь то менее опытные члены семьи или друзья, сотрудники сервисов и парковщики.

«Отдавая свой автомобиль в другие руки, вы постоянно испытываете чувство тревоги. Для тех, кто вынужден доверять свою машину другим, наша система «Красный ключ» дает автовладельцам уверенность, что транспортным средством пользуются с ответственностью, независимо от того, кто им управляет», - указывается в официальном сообщении шведского автопроизводителя.

Новую систему уже модно приобрести за 136 долларов (приблизительно 8 275 рублей по текущему курсу ЦБ РФ) в качестве дополнительной опции к моделям S90, V90 и XC90, но пока только на европейском авторынке. В будущем Volvo планирует расширить как количество моделей, для которых будет доступна эта система, так и список рынков, на которых она будет представлена.

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
Мотор, АвтоВести, Autonews

Комментарии к новости

Последние новости

...

Volvo вывела на российский рынок новый S90 R-Design

21 декабря 2016

Volvo объявила о начале отзыва своих автомобилей в России

16 декабря 2016

Volvo рассекретила моторную гамму V90 Cross Country для российского рынка

02 декабря 2016

Volvo представил в Лос-Анджелесе вседорожный универсал V90 Cross Country

25 ноября 2016

Volvo начала тестирование новой сервисной программы

21 ноября 2016

Volvo будет создавать электрокары под брендом Polestar

02 ноября 2016

 Новости Volvo

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Mercedes-Benz V-Class - mercedes-benz v-klasse 2014 про проезд передавайте! Тест драйв
23 декабря 2016

Mercedes-Benz V-Class
"Про проезд передавайте!"
Volkswagen Polo Sedan - volkswagen polo gt 2016 полоска красная, полоска черная…
Тест драйв
21 декабря 2016

Volkswagen Polo Sedan
"Полоска красная, полоска черная…"
Hyundai Grand Santa Fe, Nissan Pathfinder - сравнительный тест hyundai grand santa fe и nissan pathfinder. в тяжелом весе
Сравнительный тест
19 декабря 2016

Hyundai Grand Santa Fe, Nissan Pathfinder
"В тяжелом весе"
Ravon R2 - ravon r2 2016 дженерик
Тест драйв
16 декабря 2016

Ravon R2
"Дженерик"

Написано новостей:

1 7 8 8 5