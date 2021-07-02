Volvo увеличит пробег своих электромобилей до тысячи километров

Volvo планирует производить электромобили, которые смогут проезжать до 1000 километров на одной зарядке. А каким образом?

Занятно, но самого главного (способа улучшения) компания не раскрывает. Есть, конечно же, общие фразы о том, что будет повышена плотность аккумуляторов, а также внедрена система рекуперации энергии, однако, никакой конкретики шведы не предоставляют.

Важный нюанс, компания будет активно сотрудничать с известным шведским производителем батарей, компанией Northvolt, которая известна своим недавним выпуском промышленных батарей и планах по запуску некой гигафабрики.