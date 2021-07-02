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2 июл 2021

Volvo увеличит пробег своих электромобилей до тысячи километров

Volvo увеличит пробег своих электромобилей до тысячи километров
Автор фото: фирма-производитель

Volvo планирует производить электромобили, которые смогут проезжать до 1000 километров на одной зарядке.  А каким образом?

Занятно, но самого главного (способа улучшения) компания не раскрывает. Есть, конечно же,  общие фразы о том, что  будет повышена плотность аккумуляторов, а также внедрена система рекуперации энергии, однако, никакой конкретики шведы не предоставляют.

Важный нюанс,  компания будет активно сотрудничать с известным шведским производителем батарей, компанией Northvolt, которая известна своим недавним выпуском промышленных батарей и планах по запуску некой гигафабрики.

При написании новости использовалась информация:
Autonews

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