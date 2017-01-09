Британское издание «BBC» со ссылкой на Автомобильную ассоциацию Швеции BIL Sweden сообщает, что компания Volvo впервые за 54 года уступила лидирующую позицию на родном автомобильном рынке.

Согласно данным BIL Sweden, по итогам 2016 года шведский автопроизводитель потерял лидерство на домашнем авторынке, которое он удерживал с 1962 года. Теперь, первое место на шведском рынке принадлежит немецкой компании Volkswagen.

Так, в прошлом году наиболее популярным автомобилем в Швеции стал хэтбчек Volkswagen Golf – его доля в общей структуре рынка составила 5,9%. При этом, за аналогичный период на три самых продаваемых автомобиля Volvo – универсал бизнес-класса V70, седан люкс-класса S90 и универсал V90 – совокупно пришлась доля всего в 5,7%.

В целом же, за весь 2016 год объем первичного автомобильного рынка в Швеции составил около 372 тысяч автомобилей, что на 7,8% превышает результаты 2015 года. При этом, как отмечает руководитель BIL Sweden Бертиль Молен, рынок растет уже на протяжении 36 месяцев подряд.

Стоит отметить, что 54 года назад, также не смогла занять первое место на родном рынке из-за немецкого автопроизводителя. Однако тогда «виновником» оказался Volkswagen Beetle.

Впрочем, автомобили Volvo до сих пор занимают первое место в общем автопарке страны. Так, каждый пятый автомобиль на дорогах Швеции – это автомобиль Volvo. Их доля составляет около 21,5%.

Интересно, что Volvo с недавнего времени принадлежит китайской компании Zhejiang Geely Holding Group, однако по-прежнему позиционируется и считается шведским автопроизводителем.