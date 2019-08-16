Volvo захватит весь сегмент SUV

Уже в ближайшие годы линейка кроссоверов Volvo пополнится моделями, которых у шведской марки еще не было. Об этом рассказал президент компании Хокан Самуэльссон в интервью британскому изданию Auto Express

Несложно догадаться, что речь идет о субкомпактном кроссовере, который по своим габаритным размерам будет меньше ныне существующего Volvo XC40. Соответственно на другой чаше весов будет стоять флагманский кросовер, который расположится на ступень выше модели XC90.

По словам президента компании, такое решение назревало уже давно. Причем оно связано не столько с достигнутыми коммерческими успехами компании, сколько с рыночной необходимостью. Дело в том, что самый компактный Volvo под индексом XC40 в то же время является одним из самых крупных среди конкурентов. У Audi и Lexus есть более «хетчеобразные» паркетники – Q2 и UX соответственно. Аналогичная ситуация складывается и с Volvo XC90 – он уступает по габаритам конкурентам в лице BMW X7 и Mercedes-Benz GLS.