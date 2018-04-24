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24 апр 2018

Volvo сделала трехместный «чувственный» концепт

Volvo сделала трехместный «чувственный» концепт
Автор фото: фирма-производитель

Компания Volvo привезет на автосалон в Пекин необычный концепт: трехместный седан Volvo S90 с системой релаксации и отдыха.

Само внутренне пространство салона здесь организовано как и в аналогичном концепте Volvo XC90: вместо правого переднего пассажирского сиденья установлена консоль с площадкой для ног и большим экраном мультимедийной системы, который можно складывать, чтобы он не мешал обзору вперед.

Новой является система «синхронизации с чувствами пассажира»: с помощью проектора на потолок может демонстрироваться одна из визуальных тем, которые запрограммированы заранее: природные «Северное сияние», «Скандинавский лес», «Лебединое озеро», «Архипелаг» и Дождь, Nocturne для релаксации и Freedom «для заряда энергией».

Синхронизированный с выбранной темой звук воспроизводится с помощью акустической системы Bowers&Wilkins, высокочастотные динамики которой встроены в подголовник для более полного эффекта погружения. Каждая тема также сопровождается одним из четырех созданных Byredo ароматов. После выбора темы эффекты одновременно активируются на специальном портале в центральной консоли.

Если сама концепция трехместного салона пока так и остается лишь экспериментом, то «атмосферную» систему Volvo планирует перенести на серийные модели люксовых версий Excellence.
 

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При написании новости использовалась информация:
Volvo

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