Пресс-служба шведской компании Volvo объявила о начале продаж спортивной модификации седана S90 на российском рынке.

Официальные дилеры шведского автопроизводителя в России открыли прием заказов на самую динамичную версию седана Volvo S90 под названием R-Design. От стандартной версии автомобиля он отличается обновленным дизайном интерьера и экстерьера, а также перенастроенной спортивной подвеской.

Так, новинка, представленная еще летом этого года, получила новый передний бампер с встроенными «противотуманками» и спойлером, более выразительную решетку радиатора, эксклюзивные матовые пятиспицевые диски, а также множество декоративных элементов цвета Piano Black (глянцевый черный).

В салоне шведского седана также появились новые элементы. В частности, S90 в версии R-Design предлагается с набором спортивных кресел, новым рулевым колесом, педалями и ковриками, а также с новой системой освещения, которая помимо чисто декоративной, несет и вполне практическую функцию.

Под капотом автомобиля может быть установлен один из трех двухлитровых двигателей из семейства E-Drive. Базовым для Volvo S90 R-Design станет бензиновый мотор мощностью 249 л.с. (350 Нм). Стоимость седана в этой версии составит 3 046 000 рублей. Более продвинутая модификация оснащается 235-сильным (480 Нм) силовым агрегатом на тяжелом топливе и стоит уже 3 504 000 рублей. Топовая версия седана получит бензиновый двигатель с отдачей 320 л.с. (400 Нм), а ее ценник будет начинаться с отметки в 3 744 000 рублей.

Стоит отметить, что вне зависимости от комплектации, новинка будет оснащаться: системой полуавтономного управления Pilot Assist, системой предупреждения столкновений City Safety, системой удаленного управления Volvo on Call, адаптивным круиз-контроль, системой контроля полосы движения, задними парковочными датчиками и системой предотвращения съезда с дороги.