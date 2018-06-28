Несколько лет назад Volvo объявила об электрификации модельного ряда: со временем компания намерена выпускать только гибриды и электромобили. Гибриды в гамме уже есть, теперь дело за электромобилем.

Первый в истории шведской марки серийный электромобиль сделают на базе компактного кроссовера Volvo XC40. Благо, платформа CMA, на которой он построен, изначально проектировалась, в том числе и под электромобили.

По словам главы Volvo Томаса Ингелата электрический кроссовер Volvo выпустит в свет после того как дочерняя компания Polestar доделает компактную модель «2». Это может произойти уже в следующем году. Напомним, что Polestar выделили в отдельную компанию как раз для производства электромобилей.

Затем настанет черед большого кроссовера XC90: у того электрическая версия появится при смене поколений, то есть после 2022 года. По словам Ингелата, Volvo не намерена предлагать отдельные модели электромобилей (для этого есть Polestar), но каждая из будущих моделей получит полностью электрическую версию.