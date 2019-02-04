В России появится дешевый Volvo

Volvo - это дорого, ощутимо дорого, однако с появлением компактного кроссовера XC40 картина может немного измениться, особенно если речь идет о доступных версиях, которые были анонсированы совсем недавно

Кроссовер Volvo XC40 продается в России с лета прошлого года, но пока список версий для нас скромный — в частности, модель предлагается в РФ только с полным приводом. Однако в ближайшее время должен появиться и переднеприводный вариант. Шведский автопроизводитель уже оформил Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на такую модификацию XC40.

Фактически удешевление и будет заключаться лишь в том, что кроссовер лишат полного привода. Мотор и коробка передач останутся теми же: 2,0-литровый дизельный агрегат мощностью в 150 лошадиных сил и 8-ступенчатый автомат. Содержание комплектаций тоже не изменится. Осталось ответить на главный вопрос - как это отразится на цене? К слову, она уже известна — 2 235 000 рублей за начальную комплектацию Auto. Продажи стартуют весной. Аналогичный автомобиль, но с полным приводом, сейчас стоит 2 380 000 рублей.