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21 ноя 2023

В Китае прошла презентация кроссовера от Huawei

В Китае прошла презентация кроссовера от Huawei
Автор фото: фирма-производитель

На автосалоне в Гуанчжоу “вживую” показали новый кроссовер Aito M9, который разработан IT-корпорацией Huawei и компанией Seres. На автомобиль уже можно оформить предзаказ за 500 000 юаней (примерно 6 160 000 рублей)

Автомобиль получил уникальный дизайн в двухцветном исполнении. Привлекают внимание обтекаемая форма кузова и стильные фары в форме капель, которые соединяются узкой светодиодной полосой по всей ширине автомобиля.

Габариты автомобиля: 5230/1999/1800 мм., а колесная база - 3110 мм. В “базе” автомобиль получил 22-дюймовые колесные диски. С Aito M9 компания намерена создать серьезную конкуренцию Mercedes-Maybach GLS и Range Rover.

Aito M9 будет предложен как в виде plug-in гибрида, так и с полностью электрической силовой установкой. В основе гибридной системы находится бензиновый 1,5-литровый турбомотор мощностью 152 л.с. и два электродвигателя мощностями 224 л.с. и 152 л.с. по одному на передней и задней оси соответственно. Автомобиль комплектуется батареей емкостью 40 кВт*ч. На электротяге запас хода составит 175 км.

Электрическая модификация получит два электромотора. Мощность переднего - 217 л.с., а заднего - 313 л.с. Емкость аккумулятора - 98 кВт*ч. Запас хода составит 630 км.

При написании новости использовалась информация:
carnewschina

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