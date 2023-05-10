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10 май 2023

Alpine показала новинку с уникальным салоном

Alpine показала новинку с уникальным салоном
Автор фото: фирма-производитель

Представлен электрический хэтчбек новой эры марки Alpine. Новинка дебютировала под именем «A290_β». В сети новинку уже окрестили маленьким McLaren, но почему?

Все дело в интерьере – водительское кресло на Alpine расположено прямо по центру салона – собственно, как и на «Макларене» F1. В остальном же перед нами заряженная версия электрокара Renault 5. Любопытный факт – и Renault, и Alpine находятся в стадии прототипов.

Технических подробностей пока мало. Сообщается, что у A290_β двухмоторная установка, причем оба электродвигателя установлены спереди. У серийного же A290 будет только один электромотор, который, по предварительным данным, будет развивать 218 лошадиных сил.

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