Вечная борьба добра и зла на дорогах — кто побеждает?

Мой приятель знакомым на прощание всегда желает «доброго пути и ангела в дорогу». Просто такое сердечное пожелание без всякого религиозного или мистического подтекста. Кто-то, кто еще не привык, умиляется. Кто-то, из числа агностиков, в ответ хохмит или умничает. Кто-то, из суеверных, скрещивает пальцы и плюет через левое плечо, дескать, «чур меня, не надо ни ангелов, ни демонов, просто бы добраться — вот и славно».

Я в «категорийном» смысле не хохмач, не суеверный, не убежденный агностик. Но, уверен, безошибочно понимаю суть дружеского напутствия. И ангелов, пусть без крыльев и прочих библейских атрибутов, на дороге встречал неоднократно. Отчетливо помню, например, одну из таких встреч, произошедшую в день покупки первого личного автомобиля, ВАЗ-2106. Это было зимней порой в начале 90 х. Помню, отдал деньги за проверенную вазовскую классику, радостно обошел машину по периметру, постучал залихватски ногой по «баллонам» и покатил домой. Обстоятельному разговору с продавцом и более детальному осмотру товара помешал мороз: столбик термометра опустился к «минус 25». И я по неопытности не спросил, и продавец в спешке забыл предупредить меня о секретках на колесах, а вместе с тем и где спрятана «отмычка». На полпути я пробил колесо (или, может, оно уже было с изъяном), съехал на обочину и, едва выйдя из машины, окоченел напрочь. Мобильной связи в те времена еще не существовало, коммерческие спасатели отсутствовали как класс. Уповать оставалось лишь на чудо. Несколько раз я перерыл весь багажник в поисках секретки — безрезультатно. К моменту, когда я открутил все гайки, кроме одной, злополучной, и подготовил домкрат, я пришел в состояние свежемороженой тушки — безучастной ко всему и уже почти не реагирующей на внешние раздражители. И тут появился он, ангел. «Понятно, — сказал он. — Со мной такое тоже однажды приключилось. С тех пор вожу зубило с собой». Я молчал и покрывался третьим слоем льда. А он ловко срубил гайку, поднял домкратом машину, поменял пробитое колесо на запаску, закинул инструмент в мой багажник, сел и уехал. Не спросив денег и не дождавшись от «Айсмена» благодарности. В другой раз другой ангел выручил меня из еще более сложной технической ловушки. Он помог мне прямо в центре Москвы поменять вылетевшую шаровую опору. Без лишних слов надел спецовку, достал матрас, сам залез под машину и все починил. Я совал ему деньги, рассыпался в любезностях, а он смущенно отказывался и повторял, что все автомобилисты братья и люди должны помогать друг другу в беде. Не знаю, связано ли это конкретно со мной или это общий тренд, но в последнее время мне на дороге встречаются все больше демоны. Один из них предстал в обличье плохо понимающего в навигаторе иностранца, который якобы никак не мог разобраться в устройстве. Пока я пытался понять, чего он хочет, его сообщник незаметно открыл пассажирскую дверь моей машины и вытащил оттуда портфель, к счастью, не содержавший ничего ценного. Другой рядился под личину таксиста, точнее, обладателя авто с кустарным плафоном «такси» на крыше. Представьте себе лучезарного шофера в исполнении Олега Ефремова. Представили? Так вот передо мной был полный его антипод — образ, собравший все худшее из криминальных сводок, репортажей о банде ГТА и прочее-прочее. Этот тип встретился мне на загородной трассе, он расспрашивал о несуществующем поселке и при этом все время оглядывался, оценивая обстановку и сокращая дистанцию. Остановился он лишь тогда, когда я вроде ненароком достал из багажника хоккейную клюшку. А совсем недавно демоны мимикрировали под ангелов. Посигналив из соседнего ряда и сообщив через открытое окно, что у меня дымится колесо, предложили помощь. Я уже было решил свернуть на обочину, но тут, невероятно, как раз позвонил менеджер из пресс-парка, чтобы спросить, все ли у меня нормально с их премиальной дорогой машиной. И, прознав о «дыме», порекомендовал сперва посмотреть на экране цифры давления в шинах, а если это не шины, то возвращаться в парк, чтобы там сделали диагностику. Я так и поступил. И почему-то «волонтеры» из соседнего ряда поехали за мной. Навязчивый эскорт прервал шлагбаум техцентра.

Морали из сборника этих историй никакой не будет. Не получается ее вывести. Вместо морали — пожелание: «Ангелов в дорогу, и да минуют вас демоны».

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