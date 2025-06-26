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Автопром на быстрой перемотке

Нам повезло жить в удивительное время, когда китайский автопром бурлит, искрит и разрывает все устои и тенденции. Я правда так считаю

Европейские, японские и американские консерваторы приучили публику, к которой на некоторый период присоединялась и российская аудитория, к примерно следующему циклу обновлений: раз в три года, по очереди, выпускались новые поколения и рестайлинги. То есть в среднем одна итерация жила с небольшими модификациями около шести лет. На этом фундаменте сформировался и потребительский цикл: три года владения, после чего автомобиль выезжал на вторичный рынок, породив целый сегмент «трехлеток». Казалось, идеальный компромисс — свежая модель по сниженной цене почти без потери ресурса. Или нет?

В России ситуация иная. Цены растут столь стремительно, что перепродажа позволяет не только вернуть вложения, но и получить прибыль. В этот хаос три года назад ворвался Китай, перевернув все с ног на голову. Трехлетний цикл был растоптан.

Личный пример: полтора года назад я «спродюсировал» ввоз Geely Boyue Cool в редкой фисташковой расцветке через Киргизию. До конца 2024 года наслаждался эксклюзивностью, пока российский импортер не представил Cityray. Сейчас машине два года, из которых полтора — в эксплуатации. И она устарела.

Да, пока даже в КНР не было глобальных обновлений, но, например, тот же близкий по духу Atlas у себя на родине уже получил сильно переработанный экстерьер и новый салон, где и органы управления другие, и медиасистема мощнее, экран горизонтальный, а не вертикальный… В общем, изменения точечные, но их столько, что дорестайл теперь выглядит неактуально. В РФ до сих пор предложена именно первая версия — правда, специально для нас сделали полный привод, который в КНР вообще недоступен. Казалось бы, какие китайцы молодцы: поняли, что в нашей климатической зоне целевая аудитория хочет полноприводные модели, — и сделали. Но как быть тем, кто купил монопривод, как только тот появился в автосалонах? Им тоже обидно, что они повели себя столь нетерпеливо и сразу потратились на новинку. Сами в чем-то виноваты, не спорю, но на момент появления Atlas FX11 в России официальных данных о готовящейся модификации AWD не было. Появились слухи, но ведь они сопровождают каждую новинку. И я готов спорить на круглую сумму, что Boyue Cool вот-вот получит серьезные обновления.

Официально поставляемый к нам Changan CS75 Plus вроде бы в конце прошлого года получил новую генерацию. На самом деле в РФ решили привозить предыдущее поколение (простите, уже сбился со счета, какое оно там по порядку), в КНР уже есть новое. И снова ползут слухи: мол, к концу 2025 года CS75 будет еще раз обновлен, и должна появиться модификация с двумя ведущими осями… Что должны думать покупатели? Брать сейчас модель, которая уже заменена там, а через полгода устареет и здесь?

Chery доводит ситуацию до абсурда, непрерывно обновляя модельный ряд. Tiggo 4 и Tiggo 7, ставший 7L, — свежий пример. Новый бампер, иные силовые схемы, а предыдущие версии уходят в небытие. Покупатели, всего два-три месяца назад отдавшие трудовые заработки за новинки, теперь ломают голову, как избавиться от неликвида. EXEED повторяет ту же схему: VX обзаводится новыми фонарями, затем — «физической» кнопкой «аварийки», и так до бесконечности, а ведь с момента дебюта едва прошел год.

В самом Китае ситуация и вовсе приобретает комичный характер: там местные автобренды, будучи в жесточайшей конкуренции, выпускают рестайлинги раз в полгода и, подлецы, постоянно снижают цены. Туда бы наших функционеров из топливных компаний, чтобы прекратили этот бардак… Недовольные граждане КНР устраивают демонстрации, поскольку их покупка за считаные месяцы потеряла в цене, да еще и была вероломно модернизирована. Я, кстати, тоже стал жертвой этого демпинга, ибо сейчас такой же Boyue Cool стоит в Китае на 20% дешевле, чем в конце 2023 года. Правда, с тех пор у нас несколько подросли сборы на таможне… Но сам факт!

Китайский автопром на пике, они уже развиваются быстрее корейцев и японцев вместе взятых. Европейские марки вынуждены просить о коллаборациях. Живой пример — Audi, вернее, AUDI (новая марка, только для КНР, не перепутайте) на платформе SAIC. И нам (и всему миру) придется привыкать к этому калейдоскопу, хотим мы того или нет.

Что мне делать с моим Geely? Видимо, донашивать.

PS Позиция редакции может не совпадать со взглядами автора

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