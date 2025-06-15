Представьте — легкий кашель, машина под окном, а в домашней аптечке сироп с кодеином
Кажется, что пара чайных ложек не повлечет ничего опасного, ведь препарат вы купили в аптеке без рецепта. Однако даже эта небольшая доза уже содержит вещество из перечня наркотических средств, утвержденного постановлением № 681. Если инспектор ГИБДД заподозрит опьянение и лаборатория обнаружит следы кодеина, последствия окажутся такими же, как после употребления самых тяжелых наркотиков: минимум полтора года без водительского удостоверения и штраф в 45?тыс. рублей.
Недавно Верховный суд поставил в этом вопросе жирную точку, подтвердив правомерность наказания водителя, который действительно принимал не запрещенный порошок, а лекарство, прописанное врачом. Суд подчеркнул: для лишения прав достаточно самого факта обнаружения психоактивного вещества, а ни дозировка, ни самочувствие, ни даже факт назначения препарата дипломированным специалистом роли не играют. На языке закона это выглядит жестко, но логично: либо наркотик есть, либо его нет. Порогов, аналогичных «0,16 мг/л» для алкоголя, в отношении психотропных веществ не предусмотрено.
В группу риска попадают далеко не только «тяжелые» препараты. Повседневные сиропы и таблетки от кашля, содержащие кодеин, а также популярные сердечные капли вроде валокордина и корвалола, где присутствует фенобарбитал, дают точно такой же лабораторный «сигнал». Достаточно рекомендованной производителем дозы, чтобы анализы показали наличие вещества, а инспектор — «состояние опьянения», даже если водитель чувствует себя абсолютно бодрым.
Почему же автомобилист остается беззащитным? В первую очередь из-за отсутствия обязательного перечня «запретных» лекарств: Минздрав составил лишь информационный список, который не имеет юридической силы и устаревает быстрее, чем фарм-рынок обновляет ассортимент. Инструкции к препаратам формулируют предупреждения туманно, а шрифт на упаковке зачастую едва различим. Законопроект о яркой маркировке, то есть об условном «кирпиче» на коробке, понятном любому водителю, пока еще только готовится к повторному рассмотрению Госдумой. Добавим к этим проблемам методику медосвидетельствования, в которой с 2003 года учитываются лишь лабораторные анализы и полностью игнорируется клиническое состояние человека, включая давление, пульс и координацию движений.
Как же обычному автомобилисту понять, можно ли садиться за руль после приема лекарства? Прежде всего внимательно проверять состав любого препарата: кодеин, фенобарбитал, трамадол, зопиклон, кетамин и десятки других наименований из постановления № 681 — это стоп-сигнал перед поездкой. При посещении врача следует прямо сообщать, что вы управляете автомобилем, ведь в большинстве случаев можно подобрать безопасные аналоги без психоактивных компонентов. Рецепт и инструкцию лучше хранить в бардачке вместе с документами — в спорной ситуации они пригодятся для обжалования протокола, если состав лекарства не дает однозначного ответа. Не забудьте изучить период выведения действующего вещества: для кодеина он достигает 12 часов, для фенобарбитала — 4 суток (!), а затем добавить к этой цифре двойной запас. То есть после 30 капель корвалола за руль нельзя садиться неделю! И главное — не полагайтесь на субъективное самочувствие, отсутствие эйфории вовсе не означает отсутствие вещества в крови.
Законодатели уже готовят поправки, которые сделают перечень Минздрава обязательным и позволят оперативно дополнять его новыми позициями. Параллельно обсуждается внедрение той самой наглядной маркировки на упаковках, а экспертное сообщество настаивает на возвращении клинических критериев в процедуру освидетельствования. Но это долгий путь, обсуждения без результата вяло тянутся годами. Пока же работает формула: спасение утопающих дело рук самих утопающих. Любая таблетка, способная даже теоретически попасть в «психоактивный» список, автоматически должна откладывать поездку до полного вывода вещества, а следить за этим должен сам водитель. Лишний день без руля — ничто по сравнению с годами без прав, штрафами и испорченной репутацией.
PS Позиция редакции может не совпадать со взглядами автора
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