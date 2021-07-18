Электросамокаты стали для наших городов настоящим бедствием. Их использование никак не регулируется, попытки решить что то на местах не влияют на общую ситуацию в стране, а все ответы на жалобы сводятся к известному «когда убьют, тогда и приходите», только с заменой «убьют» на «переедут»

Конечно, с юридической точки зрения, пока никто не пострадал в аварии с электросамокатом, сделать ничего нельзя. А если есть увечья – самого самокатчика или попавшего под его транспортное средство пешехода, то и статья найдется. При этом словосочетание «транспортное средство» здесь можно употреблять только в бытовом, но не в юридическом значении. Ведь действующие законы не дают четкого ответа на вопрос о том, что же такое электросамокат. Частично его хотят приравнять к мопедам, частично – к... пешеходам. Однако будем честными: любой юрист скажет, что такие попытки обречены на провал. В международных правилах довольно четко описано, что такое мопед, и электросамокат под это описание никак не подходит. Про приравнивание его к пешеходам и говорить нечего.

Но даже если в ПДД появится четкое определение электросамокатов, вряд ли что-либо изменится. Поскольку формула «приходите, когда переедут» сохранится и в этом случае. У нас не хватает сотрудников ГИБДД для оформления ДТП, откуда же они возьмутся для того, чтобы ловить самокатчиков-нарушителей? Ввести права на электросамокаты? Но это будет означать, по сути, их запрет – не думаю, что кто-либо пойдет ради подобного учиться в автошколу.

Сейчас появились и другие транспортные девайсы – такие, например, как моноколеса. И даже придумали термин «средства индивидуальной мобильности». Но лучше не стало, уж слишком разная техника попадает в эту категорию. Моноколеса тоже представляют потенциальную угрозу, хотя не настолько сильную, как самокаты, которые способны развивать скорость 40–50 км/ч. В сущности, это уже плохо управляемый болид, несущийся по дороге или тротуару. Гонять так на моноколесе не станут просто из чувства самосохранения – его устойчивость еще меньше, чем у самоката.

На хорошем велосипеде тоже можно разогнаться до такой скорости. Однако велосипед управляется намного лучше и увереннее самоката преодолевает разные препятствия. Я много езжу на автомобилях, хожу пешком, катаюсь на велосипеде. Электросамокат тоже брал на пробу. И со всей ответственностью утверждаю, что на больших промежутках времени вероятность выживания на такой технике стремится к нулю.

В 16 лет на даче я сел на самодельный мопед, сделанный из велосипеда «Орленок» и бензинового мотора. Ездить на нем, особенно по грунтовке, было страшно. Схожие чувства я испытал, управляя электросамокатом. Только еще колеса совсем маленькие, а потому бордюр или приличная выбоина для него непреодолимы. Самокат остается на месте, а человек летит вперед с той скоростью, на которой ехал. Добавьте сюда отсутствие опыта управления этими аппаратами у пользователей и то, что разумные и опытные люди в большинстве своем на таком попросту не поедут. А те, кто едет, частенько лишены чувства самосохранения.

Первый вопрос, на который нужно ответить: где можно ездить на электросамокате? По тротуарам точно нельзя, говорю это как велосипедист, который отказался от поездок рядом с пешеходами. Скорость слишком разная, пешеходы не ожидают, что кто-то пронесется мимо них, и ходят петляя, часто делая шаг в ту или иную сторону. Сами они этого не замечают, и я не замечал, пока не попробовал ездить на велосипеде по тротуарам.

По своему опыту могу сказать, что и для автомобилистов, выезжающих из дворов и с других прилегающих территорий, человек, несущийся по тротуару (на велосипеде или самокате), становится полной неожиданностью. Обзор в таких местах нередко закрыт заборами, гаражами, припаркованными машинами, и водитель просто не рассчитывает, что под колеса бросится кто-то быстрее пешехода. Велосипедистов часто сбивают именно в таких местах.

Если же альтернативы поездке по тротуа­ру нет, то скорость должна быть невысокой, превышающей скорость пешехода не больше чем в два раза. Нужно помнить, что на тротуаре есть и дети, траектории которых схожи с движением броуновских частиц.

С самокатом на проезжей части хорошего тоже мало. Маневренность у него низкая, а скорость он развивает достаточную, чтобы ехать быстрее потока. А если на дворе дождь или просто мокрый асфальт? Удержать равновесие труднее, видимость резко сокращается. При этом многие ездят на самокатах без шлема и защиты. Вероятность аварии с их участием велика, и шансов выжить при таких исходных данных – минимум. А отдуваться, как и в случае с пешеходами, автомобилистам.

Так как же быть с электросамокатами? На тротуары им нельзя, на проезжую часть тоже.

Решение есть, и оно простое. Нужно ограничить скорость электросамокатов до уровня 10 км/ч уже на этапе продажи. То есть запретить продавать все, что способно двигаться быстрее. Тогда самокатчиков можно выпускать на тротуары. Правда, торговля будет против: кому же нужен такой самокат?

На самом деле мода на электросамокаты пройдет. Не верите? Тогда скажите, много ли на наших дорогах мопедов? Большой вес, невозможность оставить самокат в любом удобном месте, сезонное использование и другие факторы превращают их в дорогие игрушки. А все игрушки рано или поздно надоедают. Вот только когда это случится и сколько людей убьется и покалечится к тому моменту? В России в 2019 году при инцидентах с электросамокатами погибли четыре человека, в 2020-м – «пандемийном» – уже шестеро... Чего ждать от новой статистики?

PS Позиция редакции может не совпадать со взглядами автора

