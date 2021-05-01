Бензин будет дорожать. Об этом говорят многие, и даже Счетная палата предупредила о высоком риске топливного кризиса в стране. При этом ответ на вопрос «доколе?» очень простой – пока водители не начнут уважать себя

Обычно росту цен на бензин предшествует информационная подготовка. Представители нефтяного сектора начинают жаловаться на жизнь и на то, что стоимость топлива за рубежом гораздо выше, чем в России. И нынешней весной таких сообщений немало. А в годовом отчете Счетной палаты говорится, что Россия может столкнуться с риском повторения топливного кризиса 2018 года. Еще одна новость: директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам Fitch Вячеслав Демченко заявил, что цены на бензин в России – одни из самых низких в мире при пересчете на доллары. Тут вроде бы радоваться надо, но нет, это просто еще один маркер грядущего повышения.

Если реакция общества окажется острой (Счетная палата говорит о возможном «возникновении социальной напряженности»), то цены вырастут незначительно, если же большинство водителей проигнорируют эти сообщения, ждите существенного подорожания бензина и солярки. Потом последует информационное затишье, затем – новый рост цен.

Я хорошо помню времена, когда бензин самой ходовой в то время марки Аи-92 стоил 2 рубля 80 копеек. Сейчас цена 95-го перевалила на заправках за 50 рублей за литр. Причем все водители продолжают платить и транспортный налог, хотя его давно обещали отменить. Но несправедливость и необоснованность этого налога, который во многих странах «зашит» в цену бензина, обсуждают максимум на кухнях и профильных форумах автовладельцев. Да и то вяло. Казалось бы, чем больше водитель ездит, тем больше он воздействует на дороги и тем больше должен платить. Так и происходит при учете сбора в цене бензина. Однако в России размер транспортного налога, который идет на ремонт и строительство дорог, зависит от совсем других показателей.

Водители, конечно, ворчат на заправках, но этим дело и ограничивается. Отказаться от автомобиля даже на один день не готов практически никто. Впрочем, и таких, у кого денег мало и они вынуждены будут оставлять машину в гараже, если цена на бензин еще вырастет, очень много. Согласно некоторым опросам, таковых больше 50%. Но каждое новое повышение тарифов демонстрирует, что это не предел. Количество машин на дорогах после очередного подорожания топлива если и снижается, то несущественно, а потом быстро возвращается к привычному числу.

Причина заключается во многом в отсутствии у большой части водителей самоуважения и чувства солидарности. Пожалуй, особенно ярко это проявилось на другом примере – недавнем повышении цен на автомобили и дилерском беспределе, когда за ничтожные «допы» требовали заплатить 15–20% от стоимости машины.

На днях мне звонил приятель институтских времен и жаловался, что не может купить новый автомобиль из имеющихся в наличии стоимостью около 4 млн рублей, так как его продают только в комплекте с ковриками, за которые просят… еще миллион! Или же нужно заключить договор и ждать полгода-год. Приятель развернулся и ушел от дилера. Но если бы так делали все, то и накрутки быстро бы сошли на нет. Однако, судя по тому, что история с «допами» продолжается уже много месяцев, находятся клиенты, готовые переплачивать.

С бензином же еще сложнее. Из разговоров со слушателями в эфире я знаю, что пересесть на общественный транспорт даже на один день для жителей крупных городов – вещь экстраординарная. И нет смысла пенять на коронавирус: так было и раньше, до пандемии. Как думаете, владельцы бензоколонок обратили бы внимание на один-два дня «без автомобиля»? Хороший это способ продемонстрировать солидарность водителей и намекнуть на необходимость считаться с их интересами?

Увы, с некоторых пор формула «человек человеку волк» стала у нас нормой. «Мало ли что будет завтра, пусть на мне даже наживутся, но, пока деньги есть, я лучше сегодня куплю машину, и вопрос будет закрыт на несколько лет». Так думает тот, кто сейчас переплачивает. Хотя при таком подходе через несколько лет будет только хуже. Причем не только тем, кто не может из-за нынешнего ажиотажа на автомобильном рынке купить машину, – хуже будет всем.

Людей «не за рулем» новости о повышении цен на бензин вообще не волнуют. А зря, ведь цена топлива «зашита» в стоимость любых товаров, точнее, в их транспортную составляющую. Овощи, фрукты, колбасу и сыр, одежду, обувь и туалетную бумагу нужно как-то доставить в магазин. Но повышение цен на топливо в массовом сознании – это проблема автомобилистов, которых так не любит среднестатистический пешеход. Та же картина и с водителями. Часто владельцы легковушек недолюбливают тех, кто в грузовиках, зато и те и другие злятся на таксистов, а ездящие в дорогих моделях смотрят свысока на «неудачников» в бюджетных... Но всех перечисленных объединяет то, что каждый раз, приезжая на заправку или заходя в магазин, они оставляют там больше денег, нежели в свой прошлый визит.

В официальных представительствах автомобильных фирм ломают головы, как убедить дилеров не превышать рекомендованные цены. Кто-то искренне ищет решение, кто-то смотрит на происходящее сквозь пальцы и думает про водителей – так им и надо. Возможно, решением станет продажа машин через Интернет без участия дилеров вообще. Вот только жаль, что на повышение цен на бензин и дизель это никак не повлияет.

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