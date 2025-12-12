Российский бензин подешевел впервые за год, но дизель продолжает дорожать

В ноябре потребительские цены на бензин в России впервые за текущий год продемонстрировали снижение. По данным Росстата, средний ценник на автозаправках уменьшился на 0,85% относительно октября, когда топливо дорожало самыми высокими темпами с начала осени

Тем не менее сейчас бензин по-прежнему заметно дороже (на 13%), чем год назад. В целом с января по октябрь темпы удорожания сохраняли стабильную динамику и достигали более 2% в отдельные месяцы.

Ситуация на рынке дизельного топлива развивается иначе. В ноябре его стоимость снова увеличилась на 1,7%, продолжив тенденцию предыдущих месяцев. Рост фиксируется четвертый месяц подряд и остается выше общего уровня инфляции.

На фоне ценовой волатильности федеральные власти обсуждают возможность снять экспортные ограничения для компаний, которые не занимаются собственным производством топлива. Министерство энергетики подчеркивает, что окончательное решение будет зависеть от ситуации на внутреннем рынке. Действующее эмбарго рассчитано до конца 2025 года.

Осенний дефицит бензина в некоторых регионах также привлек внимание к состоянию отрасли. Ряд сетей был вынужден ограничить объемы отпуска топлива на одного клиента. С конца июля до конца сентября число АЗС, реализующих бензин, сократилось на 360 объектов, что составляет около 1,5% от общей сети.