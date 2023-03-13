В будущее российского автопрома готовы вмешаться новые крупные игроки. В конце прошлого года промышленный гигант «Росатом» заявил о своих амбициях кардинально локализовать выпуск электрокаров в РФ. Чем-то это напоминает историю с чеболями в Южной Корее

Новая реальность российского авторынка заставляет искать новые очертания будущего нашего автопрома. После того как страну покинули ведущие западные автопроизводители и обострилась дискуссия о том, кто теперь станет спасителем отечественной индустрии выпус­ка личных транспортных средств, на сцену начали выходить неожиданные игроки.

Речь идет, например, о промышленном гиганте «Росатом», который не только добывает уран, производит атомные электростанции в России и по всему миру, участвует в выпус­ке атомоходов для Северного морского пути, выпускает композитные материалы, но еще и заявляет о своих амбициях в автопромышленности. В корпорации считают, что Россия может перешагнуть этап совершенствования традиционных автомобилей с двигателями внутреннего сгорания и сразу прыгнуть в будущее. То же самое происходило в телекоммуникационной отрасли, когда новые компании, скажем, в лице китайской Huawei, не стали мелочиться с производством устаревающего оборудования 3G и 4G.

Осенью «Рэнера», дочерняя компания «Рос­атома», приступила к строительству крупного завода в Калининградской области на площадке Балтийской АЭС. Старт производства намечен на 2024 год, предприятие планирует выпускать внушительный объем – 1,8 млн ячеек общей емкостью 4 ГВт⋅ч в год. Этого будет достаточно, чтобы оснащать тяговыми батареями до 50 тыс. автомобилей.

Вслед за калининградским производством батарей «Росатом» объявил о строительстве в Нижегородской области предприятия по утилизации и вторичной переработке аккумуляторных ячеек различного типа. Мощности этого предприятия хватит, чтобы в ближайшие годы переработать все аккумуляторные отходы электрокаров в стране.

Как известно, батареи являются главным и самым дорогим элементом современных электромобилей, их стоимость составляет примерно 40% от цены такой машины. Но на выпуске батарей «Росатом» останавливаться не собирается. Громким заявлением прозвучало и намерение корпорации выпускать электромоторы для машин будущего. Причем речь идет не только о самих синхронных электродвигателях, но и о ключевых компонентах для них — постоянных магнитах. Дочерние компании «Росатома» в 2026 году готовы начать добычу редкоземельных металлов с последующим производством по полному циклу электромагнитов, а заодно силовой и управляющей электроники для электротранспорта. В «Росатоме» утверждают, что смогут производить свыше 60% ключевых компонентов электромобилей.

Правда, пока о выпуске собственных машин корпорацией речь не идет. Предполагается, что выпускаемые «Росатомом» компоненты будут поставляться российским автопроизводителям электрокаров. Прежде всего это калининградский «Автотор», который неоднократно заявлял о планах производства своих «электричек». О возможном будущем сотрудничестве с «Росатомом» заявил и «Моторинвест» из Липецка, выпускающий электрокары под брендом Evolute. Не исключено, что батареи и моторы также будут поставляться на столичный «Москвич», татарстанский «Cоллерс», наконец, Тольяттинский АвтоВАЗ.

Ну а в будущем «Росатому» никто не мешает выпускать электрокары под собственным брендом, потенциал для этого у корпорации, безусловно, есть. При таком сценарии развития все это начинает напоминать путь развития Южной Кореи, где после войны появились конгломераты финансово-промышленных групп (чеболи). Благодаря им стране удалось сделать мощный рывок в развитии промышленности, а такие чеболи, как Samsung или Hyundai, не только выпускают автомобили, но и производят суда, строят дома, выпускают электронику. Возможно, этот путь окажется эффективным и для России, главное — избежать риска монополизации выпуска важных компонентов. Хорошо бы, если помимо «Рос­атома» и другие российские компании оказались вовлеченными в выпуск электрокаров. И тогда на российских улицах могли бы появиться машины под названием «Газпром», «Евраз», «Новатэк» и «Еврохим».

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