В России бурно развиваются различные агрегаторы и маркетплейсы, в том числе нацеленные на автомобилистов. И люди ими все активнее пользуются. Главное тут – не стать жертвой мошенников

Автомобильные агрегаторы меня саму поначалу удивляли. Думала, зачем оформлять ОСАГО через, например, Insapp, «Сравни.ру» или «Умный полис», если все то же самое можно сделать напрямую – на сайте страховой компании? Или с какой стати приобретать машину через AutoSpot, когда можно просто зайти к дилеру? И какой смысл подбирать техстанцию и записываться на сервис через тот же Uremont, когда можно по привычной схеме – по телефону с мастером-приемщиком?

А все в действительности просто: дело в деньгах. Если очень грубо, то дилеры, банки, страховщики и прочие закладывают в цену своего автомобиля, кредита, страхового полиса собственные расходы на привлечение клиентов. И каждый из нас, покупая машину или оформляя кредит, кроме цены самого товара или услуги, оплачивает еще и траты, которые понес дилер или банк на то, чтобы нас к себе «заманить».

Но если уже полностью готового что-либо купить клиента приводит в шоурум или офис банка кто-нибудь другой, то получается, что продавец сам не потратился на его «обработку». А потому не жалко сделать скидку как раз на сэкономленную сумму. Скинуть, правда, не для самого клиента, а для того, кто его привел. Но и в этой ситуации любой из нас может выиграть.

К примеру, условно, покупая ОСАГО у страховой компании, вы платите 5000 рублей, и страховщик получает именно 5000 рублей. Приобретая же страховку через агрегатор, вы платите, скажем, 4750 рублей, и тут уже страховая получает 4500, а агрегатор за то, что вас привел, – 250. Вам полис обходится дешевле, его продавец не потратил на ваше привлечение ни копейки, а агрегатор получил немного за то, что вас привел. Собственно, в этом и заключается основной смысл существования агрегаторов и того, зачем люди ими пользуются.

Конечно, бывает так, что покупка через агрегатор никакой денежной выгоды не приносит. Такое может быть (если грубо) в двух противоположных случаях: когда посредником выступает какая-нибудь левая фирма, которая на самом деле ничего хорошего для своих клиентов делать не собирается, и наоборот, если агрегатор пусть и не дает вам сэкономить, зато предлагает дополнительные услуги, позволяющие экономить время.

В случае с покупкой автомобиля такой дополнительной услугой становится персональный менеджер, который не работает на дилера и реально заинтересован в том, чтобы хорошо и выгодно было именно вам. В случае со страховками хороша уже сама возможность быстро и просто сделать расчеты стоимости сразу во многих компаниях и сравнить их цены и условия автоматически. То же и с кредитами: клиенту не нужно самому собирать всю информацию в различных банках, читая мелкий шрифт: все уже собрано за него. Запись на ТО удобна тем же – автомобилист указывает в онлайн-форме, что ему конкретно нужно, а техцентры и стоимость обслуживания у них подбираются автоматически.

Все это очень напоминает сервисы дос­тавки готовой еды. Заказать что-то в ресторане по телефону можно было и двадцать лет назад, но заказывать готовую еду постоянно люди стали лишь тогда, когда появились сервисы, собравшие вместе предложения всех ресторанов сразу. Быст­ро, удобно и со скидкой.

Понятно, что и тут не без рисков. Как отличить хороший агрегатор от фирмы-однодневки, которая только затем и создана, чтобы украсть ваши личные данные? Неопытным автомобилистам или тем, кто не чувствует себя в Интернете как рыба в воде, точно будет сложно. Более того, сложно и опытным. Если рынок доставки еды более или менее сформировался и уже понятно, кто на нем хороший, кто – плохой, а кто – вообще левый, то с агрегаторами «автомобильной» темы это еще не так.

Агрегаторов сейчас очень много (возможно, даже больше, чем нужно), какие-то агрессивно рекламируются, про других вы вообще ничего не слышали. Самый логичный путь – посмотреть, какие агрегаторы страховок, продаж автомобилей или кредитования сотрудничают с крупными компаниями, лидирующими в России.

Что значит «сотрудничают»? Это вовсе не то же самое, что «рекламируются». Под сотрудничеством имеется в виду встраивание предложений агрегатора на серьезный информационный портал, в мобильное приложение крупного респектабельного банка, сотового оператора, топливной компании или «приличной» сети АЗС. Действительно серьезная компания, солидный банк или мобильный оператор с 20-летней историей не станут вести дело с ненадежным контрагентом – этих самых контрагентов они долго и тщательно проверяют. А значит, левые партнеры, готовые обмануть клиента, отбор не пройдут в принципе.

Безопасная схема работы с агрегатором выглядит так: идете к тем, кому доверяете (крупный известный сайт, приложение банка, сотового оператора), находите там «покупку страховки» или «запись на ремонт авто», заполняе­те форму и, попадая уже на страницу проверенного агрегатора, совершаете сделку.

Очевидно, что чем дальше, тем активнее будут развиваться такие схемы. Ведь это естественное для прогресса разделение труда. Страховая компания умеет заниматься компенсацией ущерба, банк – считать деньги, а привлечение клиентов и удобный процесс их обслуживания вполне логично отдать тем, у кого это получается лучше. Если только вы не строите свою экосистему, конечно. Но это уже совсем другая история.

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