Автомобиль с самого начала был очень мужским увлечением. Этому во многом помогали нравы того времени, когда женщины должны были следовать лозунгу «дети, кухня, церковь»

Но, как это ни покажется странным, появление самого быстрого транспортного средства, да еще дающего свободу передвижения, подстегнуло многих женщин приобщиться к ней. И, конечно, все они внесли весомый вклад в развитие автомобилизма.

Первой из них стала жена создателя первого автомобиля Берта Бенц. Мало того что она поддерживала мужа во всех его удачах и невзгодах, но и успешно совершила первое автопутешествие. Да и вообще стала первым маркетологом в этой отрасли. Ее недалекое по сегодняшним меркам и очень длинное для 1888 года путешествие преследовало несколько целей. Прежде всего Берта хотела навестить свою мать, а заодно обратить внимание на удивительный механизм, в который ее муж ухлопал все их сбережения.

Ей также было необходимо понять, а может ли патентованный Моторваген одолеть тяжелую и длинную поездку. Тем более что за это время ей пришлось совершить несколько эпохальных вещей: первый раз заправиться, купив бензин в аптеке, сделать первый ремонт в кузнице, укоротив растянувшуюся цепь, и решить проблему с электрикой прямо в пути, изолировав свечной провод своей подвязкой.

Еще одной женщиной, повлиявшей, правда, не на сам автомобиль, а на автомобильное движение, стала Джуди МакКеролл. Она решила заняться дорожной разметкой. Вещи, которые сегодня кажутся простыми и привычными, кому-то

всегда приходилось делать впервые. МакКеролл пришла к этой идее после неприятного случая. В 1917 году она ехала на Ford T, когда ей навстречу выехал большой грузовик. И Джуди пришлось уйти с дороги, чтобы избежать столкновения. Она сразу начала обдумывать, как бы привести это в некую норму. Но местные власти оказались к вопросу равнодушны. Однако упрямая женщина решила взять все в свои нежные руки и в том же году сама нарисовала разделительную линию на центральном бульваре родного города. Это так всем понравилось, что через несколько лет дорожная разметка стала обязательной.

Прошло совсем немного времени — и на ниве автомобильных технологий появились другие достойные представительницы слабого пола. Такой стала Шарлотта Бриджвуд. В 1917 году она изобрела и запатентовала автоматический стеклоочиститель, назвав его ручную ипостась, кстати, тоже созданную женщиной Мэри Андерсон, «утомительной». Несмотря на то что конструкция была вполне работоспособной, Шарлотта не стала заниматься ее внедрением. Зато, когда в двадцатом году срок ограничений на ее патент закончился, Кадиллак стал первым, установив на свои машины автоматический стеклоочиститель.

Летом 1909 года другая американка Элис Хайлер Рэмзи, ей тогда было 22 года, отправилась в автомобильное путешествие из Нью-Йорка в Сан-Франциско. Путь длиной шесть тысяч сто километров длился пятьдесят девять дней. При этом дорог с твердым покрытием нашлось всего двести сорок пять километров. Одна, без карт, без технической поддержки Рэмзи благополучно завершила поездку. Хотя ей пришлось заменить 11 шин, самой починить сломанную педаль тормоза и регулярно чистить свечу зажигания. К слову, в двухтысячном году она стала первой женщиной, попавшей в американский Зал автомобильной славы.

А были бы сегодня наши автомобили безопасны без габаритных огней и поворотников? Благодарить за это мы опять же должны женщину Флоренс Лоурэнс. Она, кстати, была актрисой немого кино, а не инженером-изобретателем. В 1913 году Флоренс приспособила на свой автомобиль автосигнальные руки. При нажатии кнопки они поднимались и показывали, куда водительница хотела бы повернуть. А чуть позже она поставила сзади поднимающуюся табличку со словом «Стоп». К сожалению, изобретательница так и не нашла времени, чтобы оформить приоритет на свою идею. А мужчины быстро ее скопировали.

В 1915 году Вильма Расси стала первой женщиной — водителем такси в Нью-Йорке. Через некоторое время ее знал весь Манхэттен, ведь на работу она выезжала в специально сшитом большом кепи и горжетке из леопардовой шкуры. Главное, что осталось в воспоминаниях очевидцев, она никогда не спрашивала, где это, когда ей называли адрес. То есть знала город досконально. «Я начала свою работу в хорошее время. Все были добры ко мне», — вспоминала Вильма много лет спустя.

Британка Доротея Орелли Марианна Пуллиджер была не только из первых женщин-дизайнеров, но и первой среди тех, кто стал делать детали автомобиля с учетом женских пристрастий. Свою карьеру она начала в Англии. И на то, чтобы получить должность, ей потребовалось четыре года. Первые попытки занять место дизайнера на заводе «Аррон Джонстон» были пресечены на том основании, что слово «человек» означает «мужчину», а не женщину. При том, что ее отец был директором этой фирмы.

Шанс появился у Дороти только во время Первой мировой, когда она хорошо себя показала на военном заводе. После этого отец наконец-то назначил ее дизайнером «Галловей моторз», где она создала очень неплохой автомобиль. Модель получилась недорогой, красивой и сразу понравилась многим женщинам. Молодой дизайнер учла их субтильное телосложение и сделала посадку водителя повыше, рулевое колесо побольше, а стояночный тормоз поставила прямо у сиденья. Таких машин было построено более четырех тысяч.

В 1943 году в «Дженерал Моторс» пришла уроженка Германии Хелен Ротор. Она была первой женщиной в Центре стиля Харви Эрла и занималась разработкой интерьеров. Четыре года спустя она, не выдержав тяжелого характера главного стилиста, перешла в «Нэш Кельвинатор», где тоже отвечала за интерьеры новых машин. В 1951 году Хелен стала первой женщиной, которая выступила на общем собрании Ассоциации автомобильных инженеров, а позже получила медаль «Джексани» за новшество в дизайне. И пусть с опозданием на много лет, но в 2020 году Хелен Ротор удостоили почетного звания члена Зала автомобильной славы. Даже сегодня немногочисленные женщины-гонщицы не могут превзойти результаты Джоан Ньютон-Кунео. Она была, пожалуй, первой известной автогонщицей. И по ее же вине дверь в автоспорт надолго закрылась для лучшей половины человечества. Видите ли, мускулистые мужчины того времени не хотели проигрывать хрупкой женщине. Тем более в той механической игре, которую они считали исключительно своей. Парадокс же Джоан заключался в том, что стартом ее гоночной карьеры стала авария. Пытаясь увернуться от соперника, который решил испугать неопытную гонщицу, она улетела с трассы в ручей. Но уже на следующей гонке в Новом Орлеане, расталкивая соперников, финишировала второй сразу за легендарным гонщиком тех времен Ральфом де Пальма. А потом Джоан выиграла много гонок. Шел 1909 год. И тут Американская автомобильная федерация приняла странное решение, запретив женщинам участвовать в соревнованиях, объяснив это тем, что мужчины чувствуют себя неудобно, ведь по правилам этикета им надо пропускать женщину вперед. И вообще, у женщин от высоких скоростей развивается истерия. После этого в американских гонках женщины очень долго не выступали.

Сегодняшним представительницам прекрасного пола стоит помнить, как сложен был путь их предшественниц-первопроходцев.

PS Позиция редакции может не совпадать со взглядами автора

