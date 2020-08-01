Я, честно говоря, не слишком верю, что какие-то инициативы граждан «снизу», даже очень правильные, могут стать у нас основой для закона. Но ведь и бороться за свои права в противостоянии с бюрократической машиной ой как нужно. В рамках правового поля, разумеется…

Многие, возможно, помнят о судьбе сайта «Российская общественная инициатива». Предполагалось, что предложения, собравшие на нем свыше 100 тыс. голосов поддержки, будут обязательно рассматриваться парламентом и правительством, чтобы после превратиться в чеканные строки законов. Народ на первых порах активно голосовал, слал предложения… Вот только, насколько мне известно, за несколько лет законодатели так и не добрались ни до одного из них. И порыв масс вроде бы угас.

Но когда в январе этого года был опубликован проект нового Кодекса об административных правонарушениях, наш автомобильный мир просто взорвался. А штрафы, которые предлагалось увеличить в 6–12 раз, возмутили даже спикера Госдумы и премьер-министра. Тогда в дополнение (или в противовес?) официальной группе разработчиков из Минюста была создана еще одна – «Защита прав автомобилистов» при ОНФ. В нее вошли активисты-общественники, представители «Синих ведерок», Общества по защите прав автомобилистов, независимые юристы, журналисты, представители Минтранса.

И я, несмотря на скептицизм, сразу согласился к ним присоединиться. Ведь там собрались люди, не связанные обязательствами с существующей системой «сдержек и противовесов», но всерьез «заточенные» на решение проблем автомобильной жизни. Тех, что копились годами, а подчас и десятилетиями. И где главная проблема – полная незащищенность автомобилистов перед любым представителем закона, когда правит бал пресловутый принцип НОНД – «Нет Основания Не Доверять» сотруднику полиции. То есть, если на одной чаше весов официальный протокол, а на другой – хоть пуд собранных водителем доказательств своей невиновности, судья (или же большой начальник) в 100% случаев примет сторону сотрудника в погонах. И вообще, действующие законы, как правило, носят сугубо обвинительный характер и отличаются друг от друга лишь тяжестью наказания водителей. А вот ни удобного механизма обжалования, ни системы наказания тех полицейских, что фальсифицируют документы, нет.

Стремясь что-то изменить, рабочая группа при ОНФ направила в Минюст целый ряд важнейших предложений по проектам Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) и Процессуального Кодекса об административных правонарушениях (ПКоАП). Например, ввести принцип открытости и гласности производства по делам об административных правонарушениях, вернув в кодекс понятие «презумпция невиновности» для водителя. Или: в случае, если нарушен порядок составления административного протокола либо протокол составлен неправомочным лицом, производство по делу прекращается.

Более того, в КоАП предложено предусмотреть компенсацию водителю в 20 тыс. рублей за незаконный штраф (даже 500-рублевый), которая выплачивается из местного бюджета. И такой же штраф – 20 тыс. – выписывать инспектору, вынесшему незаконное постановление. Кстати, 20 тыс. рублей взяты не с потолка, это средний адвокатский гонорар в суде.

Еще одно предложение касается тех случаев, когда водители по независящим от них причинам не получают извещения о штрафе. Скажем, сбой на сайте Госуслуг или ГИБДД, почта не сработала, а спустя несколько месяцев человек вдруг узнает, что судебные приставы начали против него производство… По-хорошему, в ПКоАП надо прописать: если извещение о штрафе не появилось в 10-дневный срок на сайте Госуслуг, то постановление должно быть аннулировано.

Ведь человек о нем не знал и не мог ни оплатить, ни опротестовать.

Другой пункт касается систем фото- и видеофиксации. К официально признанным средствам предлагаем отнести стационарные и мобильные сертифицированные камеры, а также планшеты и камеры с предварительно установленными программами, которые используют сотрудники полиции, Дептранса и т.д. Снимки же инициативных граждан с их смартфонов абсолютным доказательством правонарушения быть не могут!

И в очередной раз выдвигается идея дифференцировать наказания за оставление места ДТП. Да, сбежать с места аварии – отвратительно, но порой водитель может просто не заметить, что слегка задел соседнюю машину на стоянке. Чем пользуются мошенники, шантажируя «виновника», так как суд может лишить прав на год или выписать арест на 15 суток. И – никакой альтернативы! А ведь зачастую можно обойтись лишь штрафом, адекватным нанесенному ущербу.

Верю ли я сам, что наши предложения войдут в статьи новых законов? С одной стороны, Минюст уверяет: все инициативы будут тщательно изучены и направлены для обсуждения в правительство, а затем в Госдуму. С другой – понимаю: шансов мало. Разве в том или ином ведомстве допустят, чтобы в кодексе была статья, преду­сматривающая наказание для чиновника? Или в правительстве согласятся, чтобы ошибки судей или их нежелание вникать в суть дела компенсировались из бюджета? Вот и МВД уже отвергло большинство идей экспертов, назвав их «необоснованными и избыточными»…

И все-таки бороться за поправки надо! Потому что есть на них запрос водительского сообщества. Надоело автомобилистам оставаться «мальчиками для битья» лишь потому, что у служивых есть права, а у нас – одни обязанности.

PS Позиция редакции может не совпадать со взглядами автора