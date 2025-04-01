Впервые Росстандарт приостановил действие сертификата для китайского автомобиля. Насколько оправданно такое избиение продукции автопрома из КНР?

Российский регулятор усиливает давление на импорт китайской автомобильной продукции. Вслед за повышением ввозных пошлин в виде утилизационного сбора в ход пошли административные методы. Экстраординарным событием можно назвать шаг Росстандарта о приостановке действия одобрения типа транспортных средств (ОТТС) в отношении модели китайского самосвала Shacman SX3258, который до недавних пор был одним из самых продаваемых на российском рынке.

Покупатель в лице строительной компании «СпецАвтоСтрой» пожаловался, что некоторые характеристики этого грузового автомобиля не соответствуют обязательным требованиям. Как говорится в официальном документе, нарекания вызвали: «слабая конструкция заднего противоподкатного и бокового защитного устройства, сильный шум, слабое торможение и тихий неразборчивый звук при работе системы «ЭРА-ГЛОНАСС».

Об отмене действия сертификата речи пока не идет, Росстандарт только приостанавливает его действие. В этой связи импортер самосвалов Shacman приостановил его продажи в России, один из ведущих китайских производителей грузовиков ведет переговоры о том, каким образом он может устранить недостатки конструкции.

Пока не очень понятен механизм реализации требований регулятора. Вероятно, предполагается проведение стандартной процедуры отзыва автомобиля, в ходе которой дефекты будут устранены. Правда, не очень понятно, кто будет компенсировать простой потребителям. Ведь в отличие от частных автомобилей грузовики — это звено цепи сложных бизнес-процессов. И когда оно выходит из строя, может остановиться, например, процесс отсыпки щебня для новой дороги, в результате чего пострадают сроки возведения важного инфраструктурного объекта.

Ранее глава Минпромторга РФ Антон Алиханов заявил, что в России «просто нельзя допускать на дороги» грузовики трех китайских марок. Но что это за бренды, министр не уточнил. Так что импортеры китайских коммерческих автомобилей, затаив дыхание, следят за воинственной риторикой регулятора, которая скоро вполне может перекинуться и на легковой сегмент российского авторынка.

Устранение дефектов в уже проданных автомобилях — распространенная практика в мировом автопроме. Ведущие мировые автопроизводители время от времени объявляют отзывные кампании своих машин. Но в рассматриваемом нами случае инициатива обязательной доработки авто исходит не от производителя, а от регулятора, что случается гораздо реже.

Продукцию китайского автопрома регулярно критикуют в разных странах. В ту же Европу или США китайские машины не пускают в том числе по причинам несоответствия различным нормам и стандартам. Хотя при этом стоит признать, что машины из КНР все чаще получают высокие отметки в независимых краш-тестах. Есть ли проблемы с безопасностью тотально у всех китайских автомобилей? Безусловно, нет. Но могут такие проблемы случаться у отдельных моделей и производителей у КНР? Безусловно, да.

Действия Росстандарта вполне можно оценить как проявление заботы о потребителе. Теперь китайские автопроизводители будут более внимательно относиться к российским требованиям и стандартам. Но очень важно сделать так, чтобы подобные действия надзорного органа не превратились в дубину, размахивая которой регулятор снесет с рынка и добросовестных импортеров. Все-таки Китай подставил нам плечо в период беспрецедентного санкционного давления. И в том числе в отношении китайских автомобилей должен быть налажен четкий и прозрачный механизм контроля качества, который ни в коем случае нельзя превращать в оружие нечестной конкурентной борьбы.