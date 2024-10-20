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Душа автомобиля

Автомобили начали изображать почти сразу, как только они появились на улицах европейских городов. До сих пор идут споры о том, кто первым раскрыл автомобильную тему на полотне

Версии, что впервые воплощать в живописи автомобили начал Камиль Писcарро в 1897 году или Анри Тулуз-Лотрек в 1898 м (рисунок «Автомобилист»), недостаточно аргументированы. За точку отсчета чаще принимают плакат Жюля Шере. В те годы красочную наружную рекламу исполняли живописцы, и для многих это был основной хлеб. Плакат Шере, датированный 1900 годом, рекламирует топливо для автомобилей «в запломбированных канистрах и капсулах».

Хотя сам жанр технического рисунка был придуман еще Леонардо да Винчи. Великому изобретателю подобные изображения устройств и механизмов вполне заменяли чертежи. Ведь искусство и технический прогресс в эпоху Возрождения шли рука об руку. Один знакомый дизайнер, много лет работавший на Pininfarina, высказался в том роде, что именно итальянцы первыми придумали 3D, изобретя перспективу изображения предметов в пространстве.

И все же ошибется тот, кто решит, что роль технических рисунков в современную эпоху исключительно познавательная. Так, известный российский автомобильный историк и конструктор гоночных машин Лев Михайлович Шугуров при помощи обычной логарифмической линейки вычислял важные параметры новинок по техническим иллюстрациям в британском журнале Motor. В СССР с такой информацией было туговато. И даже такой, очень необычный метод ее получения себя оправдывал.

Но надо отдать должное и британцам, которые размещали в своих журналах точнейшие разрезы новых автомобилей, позволявшие в одной картинке без лишних слов продемонстрировать особенности любой, самой сложной конструкции. Вслед за англичанами, коим приписывают также первенство в создании автомобильных журналов, публиковать такие изображения начали в автомобильных изданиях других стран.

На разных языках этот жанр называется по-разному. Англичанам с их замшелыми замками, заселенными привидениями, приглянулось определение Ghost view. Немцы выбрали название Rontgen в честь великого физика Вильяма Рентгена, который изобрел способ просвечивать все, что можно, при помощи радиоактивных изотопов.

А дальше такие мастера технической иллюстрации, как Джеймс Элингтон, Кларенс ля Туреттэ, Фрэнк Мюнджер, Франко Руссо, Бруно и Джулио Бетти, возвели сугубо практическое мастерство до уровня высокого искусства. Сегодня постеры Джеймса Элингтона, перерисовавшего с начала 1960 х почти все престижные и скоростные машины, уходят с аукционов за немыслимые суммы. И они точно стоят этих денег, хотя бы из-за той страсти, которую вызывают.

Сегодня классические мастера технической иллюстрации чураются компьютеров. Но темп времени вынуждает основных заказчиков таких работ, автомобильные компании, укорачивать сроки. В конце концов, даже в дизайне системы цифрового проектирования практически вытеснили скетчи и пластилин. В наше время можно выполнить всю работу, не прикоснувшись к бумаге. Ведь на экране компьютера изображение и так составляется из слоев и поворачивается в любом ракурсе. К слову, один рисунок Бруно Бетти стоил компании Opel от 3 до 5 тысяч долларов. Итальянский мастер, долгие годы бывший официальным рисовальщиком популярного автомобильного издания Quattroruote, выполнил по заказу немецкой фирмы целую серию работ к ее столетию. Руководство Opel было настолько очаровано волшебством кисти Бетти, что еще несколько лет прилагало к информационным материалам по каждой своей новинке красочный постер со знакомым росчерком внизу. Фокус Бруно Бетти, как и его старшего брата Джулио, заключался в том, что они не стремились скрывать мазки кисти. Технический, по сути, рисунок выглядит как картина импрессиониста. Всего же в творческом багаже братьев свыше двух тысяч рентгенов автомобилей и отдельных частей. И жаль, что современные графические программы позволяют забыть про приемы, заимствованные у Уолта Диснея, ведь сам Джулио Бетти вначале стоял у истоков итальянской мультипликации. А уже потом стал раскрывать с предельной точностью секреты автомобиля.

Но автомобиль, это не только скетчи и рентгены. Без него немыслимы кинематограф и литература. Прочно обосновался он и в других видах искусства. Автомобилем увлекались постимпрессионисты, сюрреалисты, абстракционисты и дадаисты. Невозможно подсчитать даже примерное количество изображений, где встречается автомобильная тема. И число их ежедневно растет!

Исчезла ли после компьютеризации из автомобильных рисунков душа? Об этом пусть размышляет зритель.

PS Позиция редакции может не совпадать со взглядами автора

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