«Идеи становятся материальной силой, когда овладевают массами». Классик Великой Октябрьской революции более сотни лет назад предвидел невероятные возможности пиара

С развитием СМИ возможности пиара возросли многократно, соответственно, и материальная сила идей — тоже. Самое малое начинание следует тщательно раскрутить, иначе ему грозит полный провал, о каком-либо успехе не будет и речи. Любой потребитель нового товара или услуги должен знать о них все, и сведения эти должны быть поданы максимально ярко и доходчиво. Как девочка Алиса из Страны Чудес, мы очень любим, чтобы нас уговаривали что-то сделать или купить, убеждали, мотивировали. В противном случае на самый лучший товар никто «не купится». Даже не надейтесь.

В недалеком прошлом популярностью пользовалось все то, что связано с «зеленью», то есть с американской валютой характерного цвета. Сейчас «зелень» — это то, что связано с модной экологической повесткой: борьба с потеплением климата, электромобилизация, ну и все вот это. Вы не верите в потепление и чаще наблюдаете похолодание? Но посмотрите, сколько сообщений в СМИ о разного рода стихийных бедствиях! Тут наводнение, там лесные пожары, завтра они меняются местами, а третьего дня — сменяются ураганами, смерчами, магнитными бурями. В песках Аравии слоем выпадает град, в северной России бушуют песчаные бури. Раньше о таком и не слыхивали, значит, климатические изменения налицо. А может быть, просто налицо развитие СМИ, которых раньше столько не было? Может, «климатические» сообщения тоже появляются в них не в порядке поступления, а по мере просчитанной

кем-то необходимости?

Продажи электромобилей растут, но разве это было бы возможно, не будь соответствующей раскрутки? Как ни крути, а в плане экономики от них один ущерб. Хотя бы потому, что они здорово «подбрасывают» стоимость перевозок. Ведь бензиновые и дизельные фуры и фургоны способны крутиться по маршрутам чуть не целыми сутками, а электротранспорт выпадает из оборота минимум на 8–10 часов, требуемых для подзарядки. И стоят электромобили дороже, и нужно их больше для того же объема грузов или числа пассажиров. И электрозаправки требуется строить, а это не такое уж простое дело — подводка кабелей немыслимого сечения плюс разработка «питающей» электроники. Да к тому же, как стало известно, для открытия электропитающей точки требуются различные согласования длительностью… в полтора года!

Почему электро, а не бензо? Любой школьник с уверенностью скажет: бензиновые и дизельные модели выбрасывают при работе ДВС большое количество парниковых газов, вызывающих климатические изменения. С выбросами не поспоришь, они действительно есть. И у электромобилей их в десятки, а то и в сотни раз меньше. Но только ли выхлопы автомобилей влияют на климат? А та же авиация, тот же водный транспорт? А те же электростанции, энергии которых требуется сегодня гораздо больше в связи с необходимостью подзаряжать «электрички»?

И это, скажем так, только человеческие факторы. Добавим природные. Разве не греют атмосферу многочисленные лесные пожары во всех частях света? А извержения вулканов, перекрывающие порой суммарный выхлоп всех автомобилей мира? С этим кто-нибудь как-нибудь борется? Нет — потому что это невозможно.

Пиар все это нивелирует. Мы бессильны против извержений, землетрясений, наводнений, природных пожаров — но ведь можем внести посильную лепту в борьбе с климатическими изменениями путем покупки электромобиля. Да, это будет всего лишь лепта, но иначе ее не будет вообще. А с покупкой электромобиля вы получите стопроцентный экологический имидж, а также — в подарок — статус богатого человека, поскольку дешевых «электричек» на рынке нет и не предвидится. Наоборот, каждая новинка роскошнее предшественниц в разы.

Но тем же пиаром легко заткнуть рот и экологам: дескать, вы ратовали за электромобилизацию — вот вам она, получите и распишитесь. Вы только шумите, а мы — большой бизнес — делаем, и кто больше заботится о природе? Ах, экологический эффект нулевой, а то местами отрицательный? А куда ж вы тогда раньше смотрели, товарищи ученые, доценты с кандидатами? И что теперь делать? Переходить на водород? На «термояд»? Вы, это, не волнуйтесь, перейдем и всех переведем. Только предварительно раскрутим все это в прессе и в интернете. А затраты на раскрутку включим в стоимость производства, так что внакладе не останемся.

PS Позиция редакции может не совпадать со взглядами автора