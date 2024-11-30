Продажи немецких автомобилей в Китае стремительно падают. Это может нанести серьезный удар по автопрому Старого Света

О внушительном снижении продаж немецких автомобилей в Китае сообщило международное деловое издание Bloomberg. По его данным, совокупная доля крупнейших автомобильных брендов из Германии (BMW, Mercedes-Benz, Volkswagen и Porsche) за последние 5 лет упала с 25 до 14%.

Но еще более драматично смотрится последняя информация текущего года: продажи BMW в третьем квартале рухнули сразу на 30% по сравнению со вторым кварталом. Марка Porsche, в свою очередь, потеряла 19% продаж, Volkswagen — 15%, а Mercedes-Benz показал отрицательную динамику в 13%.

Причину столь стремительного обвала продаж европейских машин в КНР аналитики связывают с тем, что в этой стране идет динамичный разгон продаж электромобилей. Согласно официальным данным, только в первом полугодии в Поднебесной зарегистрировали рекордные 4,39 млн новых электромобилей, что на 39% превышает показатель того же периода прошлого года. Примерно такая же динамика — рост на 41% — была отмечена и в 2023 году по сравнению с предыдущим 2022 м.

Если принять во внимание, что в первом полугодии в КНР в общей сложности новых владельцев нашли 14 млн машин, то получается, что в текущем году почти каждый третий новый автомобиль (31%) в Китае двигается на батарейках. Стремительно растет и доля электрокаров в общем автопарке страны. По статистике, сейчас в КНР зарегистрировано 345 млн легковых машин. Из них 24,7 млн, или 7,1% передвигаются на новых источниках энергии. Китай сегодня занимает большую часть мирового рынка продаж электромобилей. Как сообщает Car News China, на мировом рынке чистых электромобилей доля КНР составляет 62%, а гибридов — 77%.

Проблема в том, что немецкий и весь европейский автопром (так же, как, впрочем, и американский, японский, корейский) увеличивают отставание от китайских автопроизводителей в области электрического транспорта. За последние несколько лет КНР сделала серьезный технологичный рывок в производстве электрокаров, они в Китае получаются не только не хуже, но уже и лучше зарубежных образов. И при этом дешевле.

Вспомним, сколько шума наделал представленный нынешней весной на Пекинском автосалоне спорткар Xiaomi SU7. Этот броский полноприводный спортивный электроседан, оснащенный в максимальной комплектации электромоторами суммарной мощностью в районе 673 л. с. с ураганной динамикой (разгон до 100 км/ч за 2,78 с) и запасом хода 668 км, предлагается в Китае за эквивалент начиная от 30–40 тыс. долларов в зависимости от комплектации. Это примерно вдвое дешевле, чем стоит электрический Porsche Taycan в модных салонах на территории Китая.

В бюджетном сегменте в Поднебесной вполне можно подобрать себе компактный электрокар по цене всего 3–4 тыс. долларов! Это, например, симпатичный миникар Bestune Pony, развивающий скромные 27 л.с., при этом дальность его хода составляет 170 км. Зато такая электрическая машина предлагается в рознице за 25 тыс. юаней, или 3,5 тыс. долларов. А более вместительный электрокар BYD Seagull (эквивалент мощности 74 л.с., максимальный крутящий момент 135 Нм) стоит от 10,5 тыс. долларов. Для сравнения: такой широко распиаренный немецкий электрокроссовер, как Volkswagen ID.4, стоит на китайском рынке в пересчете на американскую валюту более 20 тыс. долларов.

Да, у китайских автомобилей на электрическом ходу нет того, что на языке западных маркетологов называется словом Heritage («Наследие»). Но в отношении электрокаров, может, это и необязательно. Такой вид личного транспорта скорее устремлен в будущее, чем делает реверансы в прошлое. Вот и получается, что китайский потребитель голосует юанем за свой автопром, оставляя не у дел иностранную продукцию.

А тут еще торговая война, развязанная Западом против электромобилей из КНР по надуманному предлогу, якобы выпуск таких машин поддерживается государством, а это является нечестной конкуренцией. Напомним, что 4 октября текущего года члены ЕС большинством голосов поддержали инициативу Еврокомиссии ввести на пять лет повышенные пошлины на ввозимые из КНР электромобили. Пошлины варьируются от 7,8 до 35,3% и будут добавляться к стандартной 10 процентной пошлине на все импортные автомобили. В результате общий тариф, который будут платить некоторые производители, превысит 45%. Китайский регулятор демонстрирует чудеса восточной выдержки, не объявляя пока ответные симметричные меры. Но похожие рестрикции в отношении продукции иностранных марок могут быть введены в любой момент, и это станет настоящим нокаутом для мировых автоконцернов: одни только немецкие компании управляют в Китае сетью из более чем 40 заводов, и это больше, чем у себя в Германии.

