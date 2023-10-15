Многие из нас живут в привычном и комфортном мире, в котором мы изо дня в день совершаем одни и те же одинаковые манипуляции. В этом и кроется опасность! Что я имею в виду?
Каждый автомобилист сотни, тысячи раз заправлял свою машину на автозаправочной станции. Кто-то заливает бензин, кто-то — дизельное топливо. И, кажется, ничего опасного в этом процессе нет. Главное — не курить и не разводить огонь, который может привести к возгоранию топлива. Но на любую старуху, как известно, бывает проруха.
Сегодня на некоторых АЗС работают заправщики, которые берут на себя все действия с пистолетом и топливным баком. А на некоторых заправках таких людей нет. Их нет в реальной жизни, хотя в нашей голове они существуют, ведь привычка — это вторая натура.
Алгоритм действий был такой. Я подъехал на АЗС и понял, что заправщиков там нет. Не проблема! Открыл бензобак и вставил туда заправочный пистолет. Затем дошел до кассы и оплатил до «полного». Бензин хлынул в изголодавшееся нутро немецкого автомобиля. Затем я преспокойно уселся за руль. Тут кто-то позвонил и полностью переключил мои мысли на темы, абсолютно не связанные с заправкой и прочими мелочами. Закончив разговор, я привычным движением завел машину и рванул по срочным делам. По делам, которые, как стало понятно через несколько секунд, придется отложить на неопределенное время из-за нанесения финансового ущерба этой самой заправочной станции. Шланг, на конце которого был крепко-накрепко прикреплен пистолет, был с корнем вырван из тела колонки. В принципе, ничего страшного не случилось. Просто я забыл пистолет в бензобаке.
Оказывается, различные происшествия на автозаправочных комплексах стали в этом году второй по частоте причиной обращений за возмещением ущерба по ОСАГО от собственников поврежденного неавтомобильного имущества. Об этом говорит статистика выплат по полисам автогражданки «Росгосстраха». «На первом месте – ущерб, нанесенный объектам городской и дорожной инфраструктуры», — сообщает интернет-портал auto.mail.ru.
С начала года 23,6 % обращений по ОСАГО порчи автомобилистами чужого имущества поступило от владельцев бензоколонок. Самые распространенные происшествия – наезды на колонки и строения АЗС, повреждения козырьков, навесов и информационных табло, отрывы забытых в горловине бака заправочных пистолетов.
Больше всего заявлений после происшествий на АЗС поступило в этом году из Орловской области – 11 %. Следом идет соседняя с ней Тульская область – 9 %. В пятерку регионов по количеству заправок с последствиями вошли Москва (8 %), а также Вологодская область и Республика Чувашия (по 6 %).
На возмещение за нанесенный клиентами компании ущерб собственникам АЗС в этом году было направлено уже более 3,3 млн руб. Самые крупные выплаты, по верхней границе предусмотренного Законом об ОСАГО лимита за поврежденное имущество в 400 тыс. рублей, «Росгосстрах» в текущем году произвел в Пермском крае и Кемеровской области. В первом случае к серьезным повреждениям заправочной колонки, шланга, трубки подачи топлива и других механизмов привела забывчивость водителя Chevrolet, который попытался уехать, не достав после заправки из бака своей машины заправочный пистолет. Во втором — виновником аналогичного происшествия стал водитель Nissan Qashqai. С этими ребятами случилось то же самое, что и со мной. В моем случае я отделался испугом и пятью тысячами, которые после недолгих уговоров приняла «королева бензоколонки».
Но тут есть важнейший нюанс. Юристы напоминают, что не вынутый из бака пистолет — это ДТП. Ущерб, нанесенный АЗС, небольшой, но ответственность за него — ого-го! Мы же знаем, что уехавший с места дорожного происшествия водитель может лишиться прав или даже подвергнуться аресту на срок до 15 суток. Поэтому, как пел незабвенный Виктор Цой, следи за собой — будь осторожен! Ведь и на старуху бывает сами знаете что…
PS Позиция редакции может не совпадать со взглядами автора
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