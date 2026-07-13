Россияне стали чаще покупать топливные присадки на фоне опасений за качество бензина

Сообщается, что продажи таких средств выросли примерно на 10%, а в отдельных категориях рост превысил 30%. Повышенный интерес специалисты связывают с разрешением на производство топлива стандарта Евро-3 и обсуждением возможного возвращения бензина Евро-2

Наиболее востребованными стали присадки, предназначенные для повышения октанового числа топлива и снижения расхода бензина. Однако специалисты предупреждают, что такие средства не способны устранить главную проблему, связанную с качеством горючего. По словам экспертов, бензин стандарта Евро-3 содержит в 15 раз больше серы по сравнению с топливом Евро-5. Для дизельного топлива разница еще выше и достигает 35 раз. При этом никакие присадки не способны удалить саму серу из готового продукта.

Специалисты также отмечают, что самостоятельное смешивание топлива с различными химическими составами может привести к непредсказуемым последствиям. Не каждая присадка совместима с конкретным видом бензина, а результат такой обработки может оказаться противоположным ожидаемому.

Эксперты предупреждают, что особенно чувствительны к качеству топлива современные турбированные двигатели с высокой степенью сжатия, многие из которых рассчитаны на использование бензина АИ-100. Именно для таких автомобилей применение непроверенных присадок может оказаться более опасным, чем эксплуатация на топливе сомнительного качества.

