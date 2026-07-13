Автомобильный портал Motorpage
13 июл 2026

Россияне стали чаще покупать топливные присадки на фоне опасений за качество бензина

Россияне стали чаще покупать топливные присадки на фоне опасений за качество бензина

Сообщается, что продажи таких средств выросли примерно на 10%, а в отдельных категориях рост превысил 30%. Повышенный интерес специалисты связывают с разрешением на производство топлива стандарта Евро-3 и обсуждением возможного возвращения бензина Евро-2

Наиболее востребованными стали присадки, предназначенные для повышения октанового числа топлива и снижения расхода бензина. Однако специалисты предупреждают, что такие средства не способны устранить главную проблему, связанную с качеством горючего. По словам экспертов, бензин стандарта Евро-3 содержит в 15 раз больше серы по сравнению с топливом Евро-5. Для дизельного топлива разница еще выше и достигает 35 раз. При этом никакие присадки не способны удалить саму серу из готового продукта.

Специалисты также отмечают, что самостоятельное смешивание топлива с различными химическими составами может привести к непредсказуемым последствиям. Не каждая присадка совместима с конкретным видом бензина, а результат такой обработки может оказаться противоположным ожидаемому.

Эксперты предупреждают, что особенно чувствительны к качеству топлива современные турбированные двигатели с высокой степенью сжатия, многие из которых рассчитаны на использование бензина АИ-100. Именно для таких автомобилей применение непроверенных присадок может оказаться более опасным, чем эксплуатация на топливе сомнительного качества.
 

При написании новости использовалась информация:
Коммерсант

Комментарии к новости

Последние новости

...

Volkswagen признал главную проблему и готовится к новой волне масштабной экономии

13 июля 2026

Новый BMW X5 сохранит V8 и получит сразу несколько мощных версий

13 июля 2026

Бензин в России резко подорожал и падать пока не собирается

13 июля 2026
Volkswagen ID. Unyx 09

Volkswagen готовит спортивный электроседан ID. Unyx 09 мощностью почти 500 л.с.

13 июля 2026

Maserati представила гоночный спорткар Project GT4

10 июля 2026

Дефицит топлива ударил по импорту автомобилей. Логистика дорожает, а сроки поставок растут

10 июля 2026

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

JAC RF8 - jac rf8 (2026) когда автомобиля много Тест драйв
10 июля 2026

JAC RF8
"Когда автомобиля много"
Москвич M90 - москвич м90 (2026) семейный бизнес
Тест драйв
02 июля 2026

Москвич M90
"Семейный бизнес"
Sollers ST9 - sollers st9 (2025) большой пикап и семейные ценности
Тест драйв
29 июня 2026

Sollers ST9
"Большой пикап и семейные ценности"
Москвич M90, Москвич M70 - «москвич» м70 и м90 (2026) новые русские
Сравнительный тест
08 апреля 2026

Москвич M90, Москвич M70
"Новые русские"

Написано новостей:

3 7 3 2 2