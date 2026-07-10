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10 июл 2026

В Подмосковье появится новая гигафабрика «Росатома»

В Подмосковье появится новая гигафабрика «Росатома»
Автор фото: «Росатом»

До конца 2026 года госкорпорация запустит в Московской области новую гигафабрику по производству мобильных зарядных станций для электромобилей. Об этом сообщил директор бизнес-направления «Электромобильность» АО «ТВЭЛ» Александр Бухвалов

По его словам, предприятие станет частью уже действующей производственной программы компании. После запуска новой площадки суммарная мощность производства мобильных зарядных станций достигнет 8 ГВт. При этом «Росатом» готов увеличить объемы выпуска по мере роста спроса. Компания также намерена расширять географию своей зарядной инфраструктуры. В частности, мобильные зарядные станции планируется устанавливать в Екатеринбурге, где уже ведутся переговоры с местными властями для оценки потребностей рынка.

Новое предприятие станет второй гигафабрикой «Росатома» по выпуску литий-ионных накопителей энергии для электротранспорта и энергетических систем. Первая производственная площадка была введена в эксплуатацию в декабре 2025 года в городе Неман Калининградской области.

После выхода обеих гигафабрик на проектную мощность «Росатом» рассчитывает полностью обеспечить потребности российского рынка и собственных экспортных проектов в системах накопления энергии. Каждое предприятие сможет ежегодно выпускать до 50 тыс. тяговых аккумуляторов для электробусов, электромобилей, включая такси, каршеринг и личный транспорт, речных электросудов, трамваев, а также средств индивидуальной мобильности.
 

При написании новости использовалась информация:
ТАСС

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