Правительство определило приоритеты поставок топлива. Российские АЗС оказались в конце списка

Правительство России определило порядок распределения нефтепродуктов между различными категориями потребителей на фоне напряженной ситуации на внутреннем топливном рынке. Согласно опубликованной информации, первоочередное обеспечение горючим получат государственные структуры и отрасли, имеющие стратегическое значение.

В список приоритетных потребителей вошли государственные заказчики, муниципальные службы, предприятия, выполняющие государственные оборонные заказы, ОАО РЖД, гражданский флот и сельхозпроизводители. Следующий уровень приоритета получили Крым, новые регионы, Калининградская область, местные топливные операторы, а также экспортные поставки, осуществляемые по поручениям президента и правительства России.

Наименьший приоритет отдан сетям АЗС нефтяных компаний, независимым автозаправочным станциям и экспорту, осуществляемому по межправительственным договорам. Главной целью властей остаётся предотвращение дефицита топлива в регионах, особенно остро ощущаемого в Сибири и на Дальнем Востоке.

Для стабилизации ситуации Минэнерго поручено найти подрядчиков для импорта топлива, разработать план его доставки в регионы, где возникли проблемы, и оценить возможность строительства мини-НПЗ. Региональные власти обязаны ежедневно предоставлять информацию о запасах нефтепродуктов на нефтебазах, нефтеперерабатывающих заводах и автозаправочных станциях. В свою очередь Нижегородской и Вологодской областям поручено увеличить количество автозаправочных станций в регионах.

Необходимость дополнительных мер связана со снижением объемов нефтепереработки. Сообщается, что в июне переработка нефти в России сократилась до 4,1 млн баррелей в сутки, что стало минимальным показателем за последние годы. В ответ правительство до конца июля ограничило экспорт бензина, распространило запрет на поставки дизельного топлива за рубеж и рассматривает возможность субсидирования импорта бензина и дизельного топлива.