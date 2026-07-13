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13 июл 2026

Бензин в России резко подорожал и падать пока не собирается

Бензин в России резко подорожал и падать пока не собирается

Согласно опубликованным данным, медианная стоимость бензина АИ-92 увеличилась на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигла 70,5 рубля за литр. Цена АИ-95 выросла сразу на 24% до 77,5 рубля за литр

Наиболее значительное удорожание среди бензинов показал АИ-98, который прибавил 32% и достиг 119,5 рубля за литр. Стоимость АИ-100 выросла на 13% до 94,5 рубля. Дизельное топливо подорожало на 11% до 88 рублей за литр. Компримированный природный газ прибавил 14% и достиг 29 рублей, а сжиженный углеводородный газ вырос в цене на 18% до 35,5 рубля за литр.

При этом сообщается, что число покупок АИ-92 увеличилось на 10%, тогда как продажи АИ-95 и АИ-98 сократились на 13 и 18% соответственно. Одновременно вырос интерес к альтернативным видам топлива. Покупки дизельного топлива увеличились на 28%, СУГ — на 17%, КПГ — на 8%. Самую высокую динамику показал бензин АИ-100, спрос на который вырос на 37%.

По данным аналитиков, разница в стоимости топлива между сетевыми и независимыми автозаправочными станциями достигает 2,1 раза. Рост цен связывают с высоким сезонным спросом, внеплановыми ремонтами на нефтеперерабатывающих заводах и нехваткой топлива в отдельных регионах страны. Для стабилизации ситуации правительство ввело запрет на экспорт бензина, дизельного топлива и авиакеросина для всех участников рынка. При этом эксперты считают, что перераспределение спроса между различными видами топлива не сможет устранить существующий дефицит. По их прогнозам, темпы роста цен постепенно снизятся, однако стоимость топлива в ближайшие недели останется высокой из-за сохраняющегося спроса.
 

При написании новости использовалась информация:
Коммерсант

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