Автомобильный портал Motorpage
20 авг 2025

Первые зарядные хабы для электромобилей появятся на трассе М-11

Первые зарядные хабы для электромобилей появятся на трассе М-11
Автор фото: из открытых источников

На трассе М-11 «Нева» в Подмосковье появятся первые многофункциональные зарядные комплексы для электромобилей. Проект реализует дочерняя структура группы «РусГидро»

Два пилотных хаба возводятся в Солнечногорском городском округе на 63-м и 75-м километрах автомагистрали. Ввод в эксплуатацию намечен на конец текущего или начало следующего года.

Каждый комплекс объединит зарядную инфраструктуру и сервисы для водителей и пассажиров. В зданиях площадью около 900 кв. м разместятся кафе, минимаркеты, аптеки и зоны отдыха. Проект предусматривает также детские площадки, спортивные зоны, шоурумы электрокаров и специальные места для выгула собак.

Ключевым элементом станут электрозарядные станции разной мощности. Для экспресс-зарядки предусмотрены устройства на 150–210 кВт, позволяющие восполнить запас энергии примерно за час. Также будут доступны зарядные станции на 22 кВт для более длительной стоянки.

По информации Минтранса, в перспективе на М-11 появится до шести подобных комплексов. Сегодня трасса располагает 17 многофункциональными зонами обслуживания, включая крупнейшие в России АЗС на 176-м километре и первую гостиницу, открывшуюся в Новгородской области в прошлом году.

При написании новости использовалась информация:
Interfax

Комментарии к новости

Последние новости

...

В Москве начнут бесплатно устанавливать дворовые шлагбаумы

20 августа 2025

Уникальный Ferrari Daytona SP3 ушел с молотка за рекордные 26 млн долларов

19 августа 2025

«АВТОВАЗ» получит налоговые льготы, чтобы смягчить последствия снижения спроса

19 августа 2025

Россияне стали больше тратить на покупку автомобиля

19 августа 2025
Jaguar Type 00 Concept (2024)

Jaguar планирует ограничить выпуск нового электроседана для повышения эксклюзивности

19 августа 2025

Зарядные станции для электрокаров оказались менее экологичными, чем обычные заправки

19 августа 2025

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Hongqi HQ9 - hongqi hq9 (2025) бизнес-шаттл с премиальным акцентом Тест драйв
15 августа 2025

Hongqi HQ9
"Бизнес-шаттл с премиальным акцентом"
GAC GS8 - gac gs8 hev (2025) битва за гибрид
Тест драйв
08 августа 2025

GAC GS8
"Битва за гибрид"
Hongqi H6 - hongqi h6 (2025) сила притяжения
Тест драйв
01 августа 2025

Hongqi H6
"Сила притяжения"
Dongfeng Huge, Dongfeng Mage - dongfeng mage и huge есть только миг…
Сравнительный тест
18 июля 2025

Dongfeng Huge, Dongfeng Mage
"Есть только миг…"

Написано новостей:

3 6 2 5 1