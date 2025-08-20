Первые зарядные хабы для электромобилей появятся на трассе М-11

На трассе М-11 «Нева» в Подмосковье появятся первые многофункциональные зарядные комплексы для электромобилей. Проект реализует дочерняя структура группы «РусГидро»

Два пилотных хаба возводятся в Солнечногорском городском округе на 63-м и 75-м километрах автомагистрали. Ввод в эксплуатацию намечен на конец текущего или начало следующего года.

Каждый комплекс объединит зарядную инфраструктуру и сервисы для водителей и пассажиров. В зданиях площадью около 900 кв. м разместятся кафе, минимаркеты, аптеки и зоны отдыха. Проект предусматривает также детские площадки, спортивные зоны, шоурумы электрокаров и специальные места для выгула собак.

Ключевым элементом станут электрозарядные станции разной мощности. Для экспресс-зарядки предусмотрены устройства на 150–210 кВт, позволяющие восполнить запас энергии примерно за час. Также будут доступны зарядные станции на 22 кВт для более длительной стоянки.

По информации Минтранса, в перспективе на М-11 появится до шести подобных комплексов. Сегодня трасса располагает 17 многофункциональными зонами обслуживания, включая крупнейшие в России АЗС на 176-м километре и первую гостиницу, открывшуюся в Новгородской области в прошлом году.