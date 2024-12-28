Ритуал Нового года обязывает радостно проводить год старый и начать счастливую жизнь в наступившем

Уходящий год принято пролистывать вскользь, ограничиваясь одним тостом. Такое несерьезное отношение к 2024 году и всего один бокал без подробностей могут себе позволить обыватели, стремящиеся к салату оливье. Но в автомобильном мире этот год оставил слишком много поводов выпить. В основном не чокаясь.

Посмотрите, какие замечательные автомобили покинули нас в прошедшем году. Вот и давайте нальем в бокалы немного игристого и помянем таких классных и всегда желанных для истинных автомобилистов Chevrolet Camaro, Nissan GT-R и Ram 1500. Несмотря на то что в новом году мир увидит неожиданные и яркие новинки, многих из ушедших нам будет очень не хватать.

Bugatti на планете Земля выполняет роль эпицентра пафоса. Хотя на Кипре до сих пор остается город Пафос и вроде бы все внимание должно полагаться ему. Но мало кто вообще знает, откуда пошло слово и что есть такой город. Зато есть термин, олицетворением которого остается Bugatti. Понятно, что появление заставившего замереть сердца знатоков Bugatti Tourbillon ознаменует окончание серийной жизни великого Bugatti Chiron. Почти восемь лет напряженной работы потребовалось фирме, чтобы порадовать клиентов пятью сотнями уникальных суперкаров. Но утрата модели в целом — это еще не конец для 8,0 литрового квадро-турбо двигателя W16 от Bugatti, поскольку он продолжит жить и в 2025 году под капотом самого быстрого родстера в мире Bugatti Mistral. И тем не менее дни W16 сочтены, о чем свидетельствует появление нового V16 в бензо-электрическом гибриде Bugatti Tourbillon.

Знать модельный ряд Ferrari считается очень хорошим тоном. Уметь отличать одну Ferrari от другой — высший пилотаж. Болеть за команду Ferrari в «Формуле-1» полагается всем. Так что для всех понятно, что появление Ferrari 12Cilindri — знак об утрате замечательной модели 812. Оказалось, что в Модене просто недостаточно места для двух купе V12 с передним расположением силового агрегата. К тому же... ретродизайну новинки не хватает яркости уходящей «812 й», особенно если это Competizione. Хотя можно утверждать, что будущие варианты 12Cilindri поднимут стиль и мощность машины на пару ступеней выше, мы твердо знаем, что в уголке нашей души навсегда останется место для Ferrari 812.

И, конечно, мы не можем не попрощаться с Lamborghini Huracán который всегда позиционировали как спорткар «начального уровня», этакий эконом-вариант Lamborghini для прижимистых, кому хотелось пафоса, респектабельности и больших скоростей, но переплачивать не позволяла скаредность и недостаточная кредитная история. На смену приходит Lamborghini Temerario, который хоть и стремится продолжить дух Huracán, но делает это совершенно иначе: его единственный силовой агрегат — это модный в наши дни подключаемый гибрид с бензиновым V8.

А теперь давайте посмотрим, как после избавления от Карлоса Гона пребывает в стратегической растерянности Nissan. Непонятно, что делать дальше, какую модель развивать, какую останавливать, за что хвататься и как отныне выглядит перспектива. На всякий случай в Nissan решили, что пора похоронить Nissan GT-R. Вот так наступило время проститься с одним из знаковых спорткаров. Мы все знаем, что Годзиллу убить трудно, и это в полной мере касается и высокотехнологичного спорткара из Страны восходящего солнца.

Можно не верить в знаки судьбы, но не стало Ратана Таты, человека, сумевшего оживить тихо умирающий британский бренд, и сразу же автомобильный мир покинул Jaguar I-Pace, один из первенцев рынка электромобилей с самым большим запасом хода после Tesla конечно, он сочетал в себе спортивный характер с универсальностью хэтчбека и запасом хода более 350 км, согласно оценкам непредвзятых специалистов.

Chevrolet тоже не захотела дожить уходящий год без жертв и под занавес объявила о «кончине» очень привычной для Америки машины. Компания снова закрывает производство Camaro... Хотя в Chevy утверждают, что пока не готовы отказаться от названия Camaro и планируют присвоить это имя электрической модели седьмого поколения, которой порадуют в ближайшие годы.

Общая тенденция 2024 года — растерянность. Видно, что машины с производства снимались не в результате продуманной стратегии, а от безысходности. Это означает, что ни один из концернов, попавших в «некролог», не знает, что ему делать дальше, и вместо трезвого анализа лишь рефлексирует на особо провальные события и модели, боясь завтрашнего дня. Следовательно, и 2025 год нас не очень порадует.

PS Позиция редакции может не совпадать со взглядами автора