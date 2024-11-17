О том, что китайский автопром вырвался вперед, пусть и разными словами говорит весь мир. Недавно на эту тему публично высказался генеральный директор Ford Джим Харли. Иные втихаря лоббируют повышение ввозных пошлин или полный запрет автомобилей из Поднебесной под любыми предлогами — от пожароопасности до преступлений в сфере кибербезопасности

И тут возникает логичный вопрос, а что же такого сделали китайцы, что их автомобильная промышленность смогла настолько опередить традиционных гигантов — таких, как Америка, Германия и Япония? К деталям перейдем позже, а сначала лучше поговорим о концептуальных отличиях разных культур.

Весь привычный развитый мир за последние сто с небольшим лет, с момента появления автомобилей, перманентно пребывает в состоянии конфликта, внутреннего или внешнего. Над странами регулярно нависают разного рода кризисы и войны. Некоторые дают резкий толчок для развития, а иные, напротив, вызывают торможение. На фоне всего этого автопром вынужден аккуратно лавировать и приспосабливаться, постоянно сидя на стопке пороховых бочек, не зная, какая взорвется под ним следующей. А в последние относительно финансово стабильные десятилетия его систематически накрывают то новыми жесткими экологическими нормами и скандалами, то требованиями по безопасности.

Нет, тут не поспоришь, инициативы все благие и правильные, но что мы имеем на выходе? Легендарная немецкая надежность разбилась о дизельгейт и чрезмерно дорогой бензин. Когда экономия 1 л на 100 км оказывалась выгоднее, чем замена мотора на 100 тыс. км. Прибавьте к этому фактическое поглощение IT-гигантами всего автопрома. Ведь сегодня законодательно запрещено выпускать машины без подушек безопасности и электронных ассистентов, производителей таких компонентов в мире совсем не много, а их заводы в массе своей расположены сами знаете где. Вот и получается, что, следуя всем сводам и законам, мировой автопром загнали в тупик. Производить дешевые машины запрещено, а на дорогие у населения нет денег. И как тут найти правильную дверь для выхода?

А теперь давайте посмотрим на Восток. Китай давно ни с кем не воюет, экологические нормы его если и волнуют, то не так чтобы остро, да и навязанных сверху европейских правил, как в Японии или Корее, здесь особо нет. Да, начиналось это все смешно с Chery Amulet и гниющих еще на складе у дилеров пикапов, но сегодня мы наблюдаем бренд Tank, гибрид Voyah Free... Ни европейцы, ни американцы и мечтать о таких названиях машин не смеют, а китайцы решают и делают. А мощные параллельные гибриды? Кто, кроме китайцев и «БелАЗа», на такое решится? В этом направлении давно экспериментирует Nissan, но их целью было сэкономить и составить конкуренцию Toyota в борьбе за последние капли топлива, а ребята из LiXiang логично решили соперничать с премиальными немцами, и им это удалось. Электромоторы без труда позволяют довести мощность хоть до 1000 л.с., а небольшой ДВС под капотом гарантирует безграничный запас хода. Да, нет могучего рыка V8, можно придраться к управляемости и нюансам отделки, но все это стоит простить машине, которая первой уходит со светофора и стоит вдвое дешевле.

Вот и получается, что, пока весь ведущий мировой автопром боролся со своими демонами и тонул во внутренней конкуренции, огромный внутренний рынок Китая и его дружеские отношения почти со всем развивающимся миром позволили ему развить огромную промышленность, которая сегодня может составить конкуренцию признанным лидерам и обеспечить весь мир более доступными автомобилями. Да, к ним по-прежнему есть мелкие придирки, но мы же с вами согласились покупать компьютеры и бытовую технику, которая в нюансах уступает топ-моделям, но стоит вдвое дешевле? Боюсь, то же самое нас ждет и на авторынке даже в том случае, если для нас он откроется и у нас снова возникнет выбор взять «нормальную иномарку» или китайскую машину.

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