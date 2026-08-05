Китай вводит единые требования безопасности для беспилотных автомобилей

Министерство промышленности и информационных технологий Китая утвердило первый национальный стандарт безопасности для автомобилей с системами автономного управления уровней L3 и L4

Новый документ под названием вступит в силу 1 июля 2027 года. Он распространяется на грузовые и пассажирские автомобили, оснащенные системами автономного вождения. Главным требованием нового стандарта стало соответствие уровня безопасности автопилота действиям внимательного и квалифицированного водителя. Разработчики обязаны гарантировать, что автономная система не создает неоправданных рисков ни для пассажиров, ни для других участников дорожного движения.

Для автомобилей с автопилотом уровня L3 вводится обязательная функция мгновенной передачи контроля управления автомобилем водителю. Кроме того, стандарт регламентирует безопасную активацию и отключение системы, а также отображение ее текущего состояния.

Особое внимание уделено ответственности производителей. Компании должны обеспечить безопасность на всех этапах жизненного цикла автомобиля, включая проектирование, производство и эксплуатацию. Кроме того, помимо руководства по эксплуатации производители обязаны использовать официальные сайты и мультимедийные системы машин, чтобы подробно объяснять уровень автоматизации, возможности системы, ее ограничения и роль водителя. Это должно снизить риск неправильного использования автопилота.

Контроль соблюдения требований будут проводить сторонние сертификационные организации с использованием полигонных, дорожных и виртуальных тестов.