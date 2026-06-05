Китайские автоконцерны готовы занять свободные мощности российских заводов

Китайские автопроизводители готовы активнее участвовать в развитии российского автомобильного рынка и использовать производственные мощности, освободившиеся после ухода западных компаний. Об этом на полях Петербургского международного экономического форума заявил председатель Союза китайских предпринимателей в России Чжоу Лицюнь

По его словам, на российском рынке сохраняется значительный промышленный потенциал в виде производственных линий и свободных площадок, которые ранее использовались в рамках сотрудничества с европейскими и американскими автоконцернами.

Чжоу Лицюнь отметил, что китайские компании уже занимаются локализацией производства и готовы эффективно использовать существующую инфраструктуру российских предприятий. В числе таких площадок он назвал заводы «Москвич», «Волга», «Лада», «Камаз» и другие предприятия автомобильной отрасли.

Представитель китайского бизнеса также подчеркнул, что сотрудничество между сторонами уже развивается в области производства комплектующих и отдельных технологических решений. По его мнению, это создает основу для дальнейшего расширения партнерства.

При этом реализация новых проектов будет зависеть от наличия необходимых условий и государственной политики. Чжоу Лицюнь подчеркнул, что китайские автопроизводители заинтересованы в более глубоком взаимодействии с российскими компаниями и готовы участвовать в совместных инициативах при соответствующей поддержке.