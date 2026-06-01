Китайские электромобили столкнулись с новой проблемой в Европе

Китайские автопроизводители продолжают активно расширять присутствие на европейском рынке, привлекая покупателей доступными ценами, богатым оснащением и выгодными условиями лизинга. Однако вместе с ростом продаж всё заметнее проявляется другая проблема. Электромобили китайских марок стремительно теряют стоимость на вторичном рынке

Согласно данным немецкой аналитической компании DAT, китайские электромобили и гибриды дешевеют примерно в два раза быстрее среднего показателя по отрасли. Причем темпы снижения остаточной стоимости продолжают расти. Риски возникают и у лизинговых компаний, а также у самих производителей, предлагающих программы гарантированного обратного выкупа.

Эксперты отмечают, что одной лишь конкурентоспособной китайским моделям для успеха недостаточно. Покупатели подержанных автомобилей обращают внимание на долгосрочные перспективы бренда, наличие сервисной поддержки, доступность запасных частей и развитость дилерской сети. Многие европейские потребители до сих пор не уверены, смогут ли некоторые китайские марки закрепиться на рынке в долгосрочной перспективе.

Дополнительное давление создают масштабные скидки на новые электромобили. Производители стремятся увеличить продажи и выполнить требования по электрификации, из-за чего новые машины нередко оказываются привлекательнее автомобилей с небольшим пробегом.

Еще одним фактором становится высокая скорость технологического развития. Особенно это касается китайских брендов, которые регулярно обновляют модельный ряд и внедряют новые технологии. В результате, электромобиль, который еще недавно считался передовым, уже через несколько месяцев может выглядеть устаревшим на фоне более современных новинок.

