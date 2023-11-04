На днях мне позвонил расстроенный друг Коля и рассказал о ДТП, произошедшим с ним на улице одного из подмосковных городов. Когда он двигался на медленной скорости на своем стареньком Kia в поисках свободной парковки, неожиданно под переднее правое колесо его машины бросился какой-то человек с диким криком: «Он мне ногу отдавил, шайтан!»

Николай не на шутку испугался и дал по тормозам. Поначалу, как и положено, решил дождаться сотрудников ГИБДД и «скорую». Но они что-то не спешили к месту ДТП, и, видя, что пострадавшему плохо, Коля решил рискнуть — сам доставил его в близлежащую больницу. Там, как выяснилось, гражданину Таджикистана, сделали снимок покалеченной ноги: оказалось, что у него сломаны три пальца на правой ноге. Наложили гипс. Подоспевшие вскоре полицейские оформлять протокол почему-то не торопились. Один из гаишников лишь предупредил: «Ну ты, мужик, влип!»

Минут через десять сработало обез­боливающее, и Парвиз (так он себя назвал) начал выдвигать свои требования: «Я не буду писать заявление в полицию, а ты за это должен помочь моей бедной семье в Душанбе — с тебя 800 долларов! А еще купишь мне еды и лекарств на две недели».

На следующий день мой друг привез обещанные 800 «зеленых» и накупил полную сумку продуктов, всяких мазей и бинтов. Только на съемной квартире у Парвиза Николая поджидали уже пять крепких молодых таджиков. На этот раз они потребовали, чтобы русский заплатил за авиабилеты в Россию четырем членам семьи «пострадавшего». Потом посыпались угрозы в адрес Николая. Хорошо, что он догадался на встречу позвать с собой местного участкового, который ждал за дверью.

Через месяц Николая вызвали в суд. Опытный судья наверняка уже рассматривала такого рода дела и понимала, в чем дело. Она смекнула, что приглашенный Колей адвокат в два счета докажет, что невозможно правой ногой угодить под правое колесо, — чистой воды подстава! Поэтому судья не стала серьезно наказывать заезжего москвича, обязав его заплатить штраф в размере 5 тыс. рублей, и отпустила Колю восвояси.

Один из полицейских, вызванных на «разбор», был откровенен с Николаем. По его словам, по всему Подмосковью действуют банды вымогателей, в состав которых входят мигранты из стран Средней Азии. С целью незаконного получения денег они бросаются под колеса автомобилей, ломают себе руки и ноги.

Со стороны ситуация выглядит едва ли не комичной. Однако Россия действительно начала превращаться в прибежище для всякого рода авантюристов и уголовников, в основном из республик Средней Азии. По данным МВД, в 2022 году в нашу страну прибыло более 3,47 млн гастарбайтеров из Таджикистана, Узбекистана и Киргизии, что в три с лишним раза больше, чем в 2020 году. Только по статьям «убийство» и «умышленное причинение вреда здоровью, повлекшее смерть» в прошлом году было возбуждено 893 дела. В два раза выросло число ДТП с участием непрошеных «гостей».

Отсюда возникает вопрос: неужели сегодня в РФ процветает равнодушие или прямая заинтересованность ряда региональных органов управления в увеличении числа мигрантов как дешевой рабочей силы?

В Калужской области, где до недавнего времени преступники из числа приезжих чувствовали себя очень вольготно, теперь «поджали хвосты». Местные власти запретили им торговать, работать в такси и общепите и заниматься подбором персонала. А еще поручили проверить знание русского языка. За год количество приезжих уменьшилось там в 7,5 раза, и заметно снизилось количество совершенных преступлений.

PS Позиция редакции может не совпадать со взглядами автора

